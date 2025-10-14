  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

امیدی راد: شیء سفالی دوران قاجار در رودسر کشف شد

رشت- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گیلان از کشف یک شی‌ء سفالی تاریخی در حین یک عملیات تدفین در یکی از روستاهای شهرستان رودسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اطلاع‌رسانی یکی از اهالی محلی و در جریان یک تدفین عادی در روستایی از توابع شهرستان رودسر، شی‌ء سفالی کشف شد که بلافاصله موضوع به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گزارش شد.

وی افزود: با حضور کارشناسان در محل و انجام بررسی‌های اولیه، این شیء سفالی به‌عنوان یک اثر فرهنگی متعلق به دوران متاخر اسلامی و دارای ارزش فرهنگی تشخیص داده شد.

سرهنگ امیدی راد با قدردانی از حس مسئولیت پذیری و همکاری ارزشمند فرد تحویل‌دهنده اثر، این اقدام را نمونه‌ای بارز از مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ملی دانست و تاکید کرد: میراث فرهنگی، هویت و سرمایه ملی ماست و حفاظت از آن تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید.

وی گفت: از تمامی مردم فهیم و دوستدار میراث فرهنگی استان گیلان تقاضا داریم تا همچون گذشته، در حفظ، نگهداری، حراست و حفاظت از این گنجینه‌های بی‌بدیل، با یگان حفاظت استان همکاری و مشارکت فعالانه داشته باشند.

