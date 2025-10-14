امیدی راد: شیء سفالی دوران قاجار در رودسر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا امیدیراد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اطلاعرسانی یکی از اهالی محلی و در جریان یک تدفین عادی در روستایی از توابع شهرستان رودسر، شیء سفالی کشف شد که بلافاصله موضوع به یگان حفاظت میراثفرهنگی استان گزارش شد.
وی افزود: با حضور کارشناسان در محل و انجام بررسیهای اولیه، این شیء سفالی بهعنوان یک اثر فرهنگی متعلق به دوران متاخر اسلامی و دارای ارزش فرهنگی تشخیص داده شد.
سرهنگ امیدی راد با قدردانی از حس مسئولیت پذیری و همکاری ارزشمند فرد تحویلدهنده اثر، این اقدام را نمونهای بارز از مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ملی دانست و تاکید کرد: میراث فرهنگی، هویت و سرمایه ملی ماست و حفاظت از آن تنها از عهده یک سازمان برنمیآید.
وی گفت: از تمامی مردم فهیم و دوستدار میراث فرهنگی استان گیلان تقاضا داریم تا همچون گذشته، در حفظ، نگهداری، حراست و حفاظت از این گنجینههای بیبدیل، با یگان حفاظت استان همکاری و مشارکت فعالانه داشته باشند.
نظر شما