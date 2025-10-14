  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

کشف محموله ۱۸۷ هزار بسته توتون قاچاق در بازارچه پرویزخان

کشف محموله ۱۸۷ هزار بسته توتون قاچاق در بازارچه پرویزخان

کرمانشاه – فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۸۷ هزار بسته توتون قاچاق به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال در بازارچه مرزی پرویزخان قصرشیرین و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان قصرشیرین در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، در بازارچه مرزی پرویزخان به یک دستگاه کامیون ایسوزو زرد رنگ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۸۷ هزار بسته توتون قاچاق کشف شد که ارزش تقریبی آن بنا بر نظر کارشناسان به بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال می‌رسد. بررسی‌ها همچنین نشان داد پلاک نصب‌شده بر روی خودرو جعلی بوده است.

فرمانده انتظامی استان در پایان از دستگیری راننده متخلف خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6622059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها