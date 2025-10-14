کشف محموله ۱۸۷ هزار بسته توتون قاچاق در بازارچه پرویزخان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان قصرشیرین در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، در بازارچه مرزی پرویزخان به یک دستگاه کامیون ایسوزو زرد رنگ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۸۷ هزار بسته توتون قاچاق کشف شد که ارزش تقریبی آن بنا بر نظر کارشناسان به بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال می‌رسد. بررسی‌ها همچنین نشان داد پلاک نصب‌شده بر روی خودرو جعلی بوده است.

فرمانده انتظامی استان در پایان از دستگیری راننده متخلف خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.