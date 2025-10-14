چطور با تخفیف های بیمه شخص ثالث بیمه ارزانتری بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، و قتی زمان تمدید بیمه شخص ثالث می‌رسد، یکی از اولین سوال‌هایی که برای بیشتر رانندگان پیش می‌آید این است که تخفیف بیمه چطور محاسبه می‌شود و چه عواملی روی آن تاثیر دارد. بسیاری از افراد می‌دانند که رانندگی بدون تصادف باعث دریافت تخفیف می‌شود، اما کمتر کسی از جزییات پلکانی، درصدها و شرایط حذف یا انتقال این تخفیف‌ها اطلاع دارد.

در این مقاله توضیح می‌دهیم که تخفیف بیمه شخص ثالث چگونه محاسبه می‌شود، قانون پلکانی به چه معناست، چه شرایطی باعث کاهش یا حذف تخفیف می‌شود و در چه مواردی می‌توان آن را به خودروی جدید یا مالک دیگر منتقل کرد. اگر قصد دارید هنگام تمدید بیمه شخص ثالث‌ بهترین تصمیم را بگیرید و از حداکثر میزان تخفیف بهره‌مند شوید، این راهنما برای شما نوشته شده است.

تخفیف عدم خسارت؛ امتیازی ویژه برای کاهش هزینه بیمه شخص ثالث

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث، پاداشی است که شرکت‌های بیمه به رانندگانی می‌دهند که در مدت اعتبار بیمه‌نامه خود هیچ خسارتی دریافت نکرده‌اند. درواقع اگر در طول سال از بیمه شخص ثالث برای جبران خسارت تصادف استفاده نکنید، هنگام تمدید بیمه، درصدی از حق بیمه‌تان کاهش می‌یابد. هر سال که بدون خسارت بگذرد، درصد بیشتری از مبلغ بیمه برای شما کم می‌شود.

هدف از این قانون، تشویق رانندگان به رعایت قوانین و کاهش تصادفات است؛ البته اگر در طول بیمه‌نامه حتی یک خسارت دریافت شود، بخشی از این تخفیف کاهش پیدا می‌کند یا در برخی موارد از بین می‌رود.

محاسبه تخفیف بیمه شخص ثالث به‌صورت پلکانی

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود؛ یعنی هر سالی که از بیمه استفاده نکنید و خسارتی نداشته باشید، درصد مشخصی به تخفیف شما اضافه می‌شود. در محاسبه پلکانی، تخفیف‌ها به‌صورت سال‌به‌سال افزایش می‌یابند و تا سقف ۷۰ درصد می‌رسند. یعنی اگر راننده‌ای به مدت ۱۴ سال هیچ خسارتی نداشته باشد، از بیشترین میزان تخفیف ممکن برخوردار خواهد شد. در مقابل در صورت استفاده از بیمه برای پرداخت خسارت مالی یا جانی، درصدی از تخفیف حذف می‌شود که مقدار آن بر اساس نوع خسارت مشخص خواهد شد.

قانون پلکانی تخفیف بیمه شخص ثالث به چه معناست؟

قانون پلکانی در بیمه شخص ثالث به این معناست که تخفیف عدم خسارت به‌صورت پله‌ای و نه یک‌جا به بیمه‌گذار تعلق می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر به‌ازای هر سالی که بیمه بدون خسارت باشد، معادل درصدی از حق بیمه مشمول تخفیف می‌شود و این درصد به مرور افزایش می‌یابد تا به سقف معینی برسد. طبق قانون به‌ازای هر سال عدم خسارت، ۵ درصد تخفیف به بیمه‌گذار هنگام خرید بیمه ماشین تعلق می‌گیرد. مطابق مقررات فعلی، سقف تخفیف ۷۰٪ است. در جدول زیر نرخ تخفیف‌های بیمه شخص ثالث براساس سال‌های عدم خسارت را می‌توانید مشاهده کنید:

تعداد سال‌های عدم خسارت درصد تخفیف بیمه شخص ثالث ۱ سال ۵٪ ۲ سال ۱۰٪ ۳ سال ۱۵٪ ۴ سال ۲۰٪ ۵ سال ۲۵٪ ۶ سال ۳۰٪ ۷ سال ۳۵٪ ۸ سال ۴۰٪ ۹ سال ۴۵٪ ۱۰ سال ۵۰٪ ۱۱ سال ۵۵٪ ۱۲ سال ۶۰٪ ۱۳ سال ۶۵٪ ۱۴ سال و بیشتر ۷۰٪ (حداکثر تخفیف)

چه شرایطی باعث کاهش یا حذف تخفیف بیمه شخص ثالث می‌شود؟

در قوانین بیمه شخص ثالث ایران، چند شرط و عامل مشخص وجود دارد که در صورت وقوع آن‌ها، تخفیف عدم خسارت یا تخفیف بیمه شخص ثالث کاهش پیدا می‌کند و گاهی به‌صورت کامل حذف می‌شود. این شرایط عبارتند از:

وقوع خسارت مالی یا جانی: اگر طی دوره بیمه‌نامه از بیمه شخص ثالث برای جبران خسارت (مالی یا جانی) استفاده کنید، تخفیفی که انباشته کرده‌اید به نسبت نوع خسارت و تعداد دفعات خسارت کاهش پیدا می‌کند. مثلاً یک بار خسارت مالی ممکن است درصد مشخصی از تخفیف را بکاهد.

استفاده مکرر از بیمه برای خسارت‌ها: اگر چند بار در طول سال یا سال‌های متوالی خسارت داشته باشید، تخفیف کاهش بیشتری می‌یابد. به‌عبارت دیگر، تخفیف به‌صورت پلکانی کاهش می‌یابد نه این‌که یک دفعه به صفر برسد.

تغییر مالکیت پلاک یا تعویض پلاک خودرو: اگر مالک پلاک به دلیل فروش یا تعویض پلاک عوض شود، تخفیف عدم خسارت معمولاً از بین می‌رود یا به مالک جدید منتقل نمی‌شود؛ مگر در شرایط خاصی که قانون اجازه داده باشد.

ناسازگاری در کاربری یا مشخصات فنی خودرو: برای انتقال تخفیف به خودرو یا مالک جدید، لازم است کاربری خودرو (سواری، وانت، حمل‌ونقل، موتورسیکلت و غیره) و گاهی مشخصات فنی مثل تعداد سیلندر یا گروه کاربری مشابه باشد.

در چه مواردی می‌توان تخفیف بیمه شخص ثالث منتقل کرد؟

در قوانین بیمه چند حالت وجود دارد که طبق آن‌ها می‌توان تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی جدید یا مالک دیگر منتقل کرد. این موارد عبارتند از:

انتقال تخفیف به خودروی دیگر به نام همان مالک: اگر مالک فعلی خودرو، وسیله نقلیه خود را بفروشد یا خودروی جدیدی به نام خودش داشته باشد، سوابق عدم خسارت و تخفیف را می‌تواند به خودروی جدید منتقل کند؛ به شرطی که کاربری خودروها و مشخصات فنی نظیر سیلندر مشابه باشد.

امکان انتقال تخفیف به اعضای درجه یک خانواده: انتقال تخفیف به همسر، والدین یا فرزندان بلاواسطه امکان دارد. به‌عبارت دیگر اگر خودروی جدید متعلق به یکی از این اشخاص باشد، مالک قبلی می‌تواند تخفیف را منتقل کند.

نکاتی برای حفظ تخفیف بیمه شخص ثالث

برای اینکه بتوانید تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث خود را حفظ کنید و هنگام تمدید بیمه‌نامه از درصدهای بالاتر بهره‌مند شوید، رعایت چند نکته ساده اما مهم ضروری است. پیش از هر چیز باید سعی کنید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، احتمال وقوع تصادف را به حداقل برسانید؛ زیرا حتی یک خسارت کوچک ممکن است بخشی از تخفیف چند ساله شما را از بین ببرد.

توصیه می‌شود در شرایطی که خسارت جزیی و کم‌هزینه‌ای رخ داده است، از دریافت خسارت از بیمه صرف‌نظر کنید؛ چون مبلغی که به‌عنوان خسارت دریافت می‌کنید معمولاً کمتر از مبلغی است که با از بین رفتن تخفیف در سال بعد باید بپردازید.

در نهایت فراموش نکنید که تمدید به‌موقع بیمه شخص ثالث نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت وقفه در تمدید، تخفیف‌های شما ممکن است غیرفعال یا باطل شود.

حفظ تخفیف‌های بیمه شخص ثالث در طول زمان به معنی صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه‌های بیمه‌ای و نشانه‌ای از رانندگی مسئولانه است.

