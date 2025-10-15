روایت شهیدی ۳ بار تشییع جنازه شد؛ شهید روحانی شاخص امسال کیست؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سکینه اسمی: روحانی شهید کمال قاسمی قره‌حسنلو یکم بهمن سال ۱۳۴۲ در شهر ارومیه و در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. در کودکی با بیماری سختی مواجه شد که خانواده را نگران کرد؛ اما با تلاش و کمک پزشک محلی بهبود یافت.

پدرش، فردی مذهبی و علاقه‌مند به سفرهای زیارتی بود و کمال را از کودکی با فضای معنوی آشنا کرد. در یکی از سفرهای زیارتی به مشهد، کمال جذب یک سید روحانی شد و او به پدرش گفت که این کودک آینده‌ای روشن دارد. کمال در محیطی مذهبی و اخلاقی رشد کرد و درس‌های زندگی را از رفتار و ادب اطرافیان آموخت.

این شهید بزرگوار مدرسه ابتدایی را در حکیم نظامی، راهنمایی را در شهید حبیب‌زاده و دبیرستان را در مدرسه جعفر معنوی گذراند و دیپلمش را در رشته ریاضی اخذ کرد و سال ۱۳۶۱ وارد حوزه علمیه تبریز شد. او در جریان انقلاب، به فعالیت‌های تبلیغی می‌پرداخت و در راه به ثمررساندن آن، تلاش و کوشش می‌کرد.

بعد از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی، بارها در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شرکت کرد. او با شور و عشق زایدالوصفی به جبهه‌ها اعزام می‌گردید. یک بار در زمستان ۱۳۶۳ وقتی که به جبهه عازم بود، مادرش از او خواست بعد از عید عازم شود؛ اما شهید قاسمی مادرش را راضی کرد که راهی جبهه شود و گفت: عید ما آن روزی است که بتوانیم، پرچم اسلام را در تمامی جهان برافراشته کنیم.

سرانجام در عملیات بدر به اسارت رژِیم بعث درآمد و در ۴ مرداد سال ۶۷ در زندان‌های بعثی بعد از ۴ سال تحمل شکنجه به فیض شهادت نائل آمد و جنازه‌اش نیز در بغداد به خاک سپرده شد. قبری هم از این شهید بزرگوار در باغ رضوان مزار شهدا موجود هست.

شهیدی که سه‌بار تشییع جنازه شد

نکته جالب در مورد این شهید این است که سه‌بار تشییع جنازه شده است. وی در عملیات بدر در هویزه به اسارت بعثی‌ها درمی‌آید؛ اما چون خبری از اسارت شهید قاسمی به خانواده و شهرش نرسید و آن‌ها به‌زعم اینکه وی در عملیات بدر، همراه با دیگر شهدا شهید شده است، او را تشییع جنازه کردند؛ درحالی‌که کمال قاسمی آن زمان در زندان بعثی‌ها بود و خانواده‌اش از آن بی‌اطلاع بودند.

در سال ۱۳۷۴ نیز همراه با شهدای تازه تفحص‌شده تشییع جنازه شد و نهایتاً در سال ۱۳۸۱ که لیست شهدای دربند زندان رژیم بعث عراق مشخص شد، شهید قاسمی در ارومیه به‌صورت نمادین تشییع شد.

پدر شهید قاسمی می‌گوید: در آن زمان که قصد عزیمت به مکه را داشتم، به او پیشنهاد کردم که ازدواج کند؛ ولی او گفت: پدرجان از من چنین انتظاری نداشته باشید. من آرزو دارم به عقیده خود ادامه دهم و کلاً آرزوی این شهید خدمت در راه خداوند و اسلام بود و دوست داشت، به همنوع خود کمک کرده و از مملکت خویش دفاع کند و زمانی که امام امر به جهاد می‌کرد، کمال به جبهه می‌رفت و دوست داشت، همیشه در جبهه باشد و حتی از طرف حوزه به او پیشنهاد همکاری دادند؛ ولی او قبول نکرد و گفت: در حال حاضر حضور در جبهه‌ها واجب‌تر از هر چیزی است و با توجه به دستور امام، جنگ در جبهه را تکلیف می‌دانم.

همان‌طور که این شهید در وصیتنامه خویش نوشته است، بسیار سفارش می‌نمود و حتی قسم داد که امام امت را تنها نگذارید و تحت ولایت فقیه باشید و می‌گفت: این انقلاب متعلق به ماست و باید همکاری کنیم تا این انقلاب به جهانیان ثابت شود و باید آن‌قدر جان‌فشانی و فداکاری نمائیم تا دنیا بداند که انقلاب ما چیست و چگونه است.

شهید شاخص سال ۱۴۰۴ شهید کمال قاسمی طلبه‌ای مجاهد و الگویی جاودان

آیت‌الله اعرافی در نامه‌ای به سردار کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، حجت‌الاسلام والمسلمین شهید کمال قاسمی قره‌حسنلو را به‌عنوان «شهید شاخص روحانی راهیان نور سال ۱۴۰۴» معرفی کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است، شهید کمال قاسمی، طلبه‌ای فرزانه و مجاهدی بی‌بدیل بود که با عشق به خداوند و عزمی استوار، مسیر دانش و جهاد را درهم آمیخت و نامش را در تاریخ مبارزات اسلامی ماندگار ساخت. او نه‌تنها در محافل علمی و حوزوی به جستجوی حقایق دینی پرداخت؛ بلکه با حضوری حماسی در میدان نبرد، ثابت کرد که علم و عمل، دو بالِ پرواز به سوی قرب الهی هستند.

این شهید والامقام با روحیه‌ای سرشار از ایمان و اراده‌ای پولادین، آموزه‌های حوزوی را از صفحات کتاب‌ها به عرصه زندگی منتقل کرد. شجاعت بی‌نظیرش در دفاع از حریم دین و ارزش‌های اسلامی، نمونه‌ای بی‌همتا از پیوند اندیشه و اقدام بود. او سرانجام با تقدیم جان پاکش، برترین مقام شهادت را کسب کرد و به آرزوی دیرینه‌اش رسید.

یاد شهید قاسمی برای طلاب و آزادگان جهان، نمادی درخشان از ایثار، استقامت و عشق به خداست. او به نسل حوزه آموخت که طلبه راستین کسی است که دانش خویش را با عمل و ایمانش را با جهاد در راه خدا متبلور می‌سازد. این روحانی مبارز، در جبهه‌های نبرد و حتی در سیاه‌چال‌های رژیم بعث عراق، با صداقت و پایداری، قامت استواری از مقاومت را ترسیم کرد.

برگزاری یادواره شهدا در شهرهای آذربایجان غربی با محوریت شهید قاسمی

مسئول سازمان بسیج طلاب آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال شهید روحانی کمال قاسمی به عنوان شهید روحانی شاخص راهیان نور کشور انتخاب شده است و با توجه به برگزاری کنگره بزرگداشت ۱۲ هزار شهید استان یادواره‌هایی قبل از برگزاری این کنگره با محوریت شهید کمال قاسمی در شهرهای استان در حال برگزاری است.

حجت الاسلام عسگر امامی با بیان اینکه تاکنون این یادواره‌ها در شهرستانهای مهاباد، پیرانشهر، ماکو، شاهین دژ و چالدران برگزار شده است، افزود: تا زمان برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان این یادواره‌ها با هدف یازخوانی رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای انقلاب و نظام برگزار می‌شود.

وی شهید کمال قاسمی همانند سایر شهدای نظام و انقلاب طلبه‌ای فرزانه و مجاهدی بی‌بدیل بود که با عشق به خداوند و عزمی استوار، مسیر دانش و جهاد را درهم آمیخت و نامش را در تاریخ مبارزات اسلامی ماندگار کرد، ادامه داد: این شهید نه تنها در محافل علمی و حوزوی ببلکه با حضوری حماسی در میدان نبرد، ثابت کرد که علم و عمل، دو بال پرواز به سوی قرب الهی هستند.

حجت الاسلام امامی با بیان اینکه آذربایجا غربی ۹۶ شهید روحانی تقدیم انقلاب و نظام کرده است، گفت: از خصوصیات دیگر بازر این شهید بزرگوار این است که سه بار تشییع جنازه شده و قبل از شهادتش مشخص شد وی مسئولیت نگهداری یک معلول را بر عهده داشت.

مسئول سازمان بسیج طلاب آذربایجان غربی با برگزاری یادواره‌های شهدا را زمینه ساز حفظ روحیه شهادت طلبی در جامعه دانست و افزود: اگر روحیه شهادت طلبی در یک ملت زنده بماند دشمنان نمی‌توانند بر آن ملت غلبه کنند.

وی ادامه داد: در طول بیش از ۴ دهه انقلاب اسلامی با وجود توطئه‌ها، فتنه‌ها و تحریم‌های دشمنان علیه کشورمان انسجام، وحدت و همدلی در کنار حفظ روحیه شهادت طلبی ملت ایران شاهد هستیم دشمنان نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند و این نظام هر سال مقتدر و با عزت تر از سال‌های قبل به راه خود ادامه می‌دهد.

بخشی از وصیت‌نامه شهید روحانی کمال قاسمی

شهید قاسمی در وصیت‌نامه خویش به مفقودالاثر بودنش اشاره می‌کند و می‌گوید: پدر جان! من آرزوی شهادت دارم اما جسد من به دست شما نخواهد رسید و اگر رسید، از شما می‌خواهم تا جسد مرا دور قطعه شهدا بگردانید تا به احترام خون شهدا، خداوند از سر تقصیرات من بگذرد.

نکاتی چند، نه از این عاصی بلکه از کلام و آیات الهی و توصیه‌های ائمه اطهار (ع) حضورتان عرضه می‌دارم. باشد که با نیت خالص، مقبول درگاه واقع شود.

۱. به‌فرموده الله تعالی: در هر حال آنچه میسر باشد، به قرائت قرآن (همراه با تدبیر) بپردازید و با این کتاب، مسیر دل‌ها را ازتاریکی‌ها زدوده و به انوار معرفت و قلم مزین سازید.

۲. احوال و سیره نبی اکرم و ائمه اطهار (ع) را به‌خوبی مطالعه و بحث نموده و قلوب‌تان و اعمال و گفتارتان را با کلام نورانی آن معصومین (ع) منور و باجلا سازید.

۳. دعا، مناجات و توسلات‌تان را با معبود و اهل‌بیت اطهار (ع) بیشتر و مستحکم نمایید.

۴. اخلاص و فداکاری و تلاش را در همه حال نصب‌العین خود قرار دهید.

۵. از اولیای امور خصوصاً ذوی‌الحقوق‌های‌تان من جمله حاج عبدالمجید و حاج عبدالحمید قدردانی نمایید.

۶. بر کمیت و کیفیت مطالعه و بحث‌های‌تان افزوده و مطالعه را به‌خوبی فهم و هضم نموده و از سطحی خواندن و سرعت بی‌فایده دوری کنید.

۷. در اجتماعات خصوصاً نمازجمعه شرکت فعال و مستمر داشته باشید.

۸. شما را به جان صاحب و آقا و سرورتان (عج) ‎ همیشه به فکر خانواده‌های شهیدداده، اسیر داده، مجروح‌داده و مفقودالاثرها باشید و ما را از دعای خیرتان حتماً فراموش نکنید.

مردم ولایتمدار آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس ۱۲ هزار شهید، ۱۷ هزار جانباز و بیش از ۲ هزار آزاده تقدیم دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند.