۵۱۶ هزار تن محصولات کشاورزی آذربایجان غربی از گمرکات صادر شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این استان با ثبت رشد دو برابری صادرات و افزایش ۹ برابری واردات محصولات کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط جنگی حاکم بر کشور، جایگاه راهبردی خود را در زنجیره تأمین و تبادلات تجاری محصولات کشاورزی منطقه تثبیت کرد.

وی با اشاره به رونق بی‌سابقه فعالیت‌های تجاری در پایانه‌های مرزی این استان، اعلام کرد: در مدت سه ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۱۶ هزار تن محصولات کشاورزی از گمرکات استان صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد دو برابری را رقم زده است.

اصغری با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح نظارت‌های تخصصی همزمان با این رشد اقتصادی، اظهار داشت: همگام با جهش صادرات، میزان ترانزیت کالاهای کشاورزی نیز با افزایش دو برابری به ۶۶۹ هزار تن رسید.

وی خاطر نشان‌ کرد: با توجه به این حجم از تردد کالایی در مرزها، سازمان جهاد کشاورزی با تشدید نظارت‌های قرنطینه‌ای، تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از ورود هرگونه آفت یا بیماری گیاهی به داخل کشور به کار گرفته است.

اصغری در ادامه با تحلیل ابعاد واردات و ضرورت کنترل‌های بهداشتی، افزود: افزایش ۹ برابری واردات محصولات کشاورزی که در سه‌ماهه نخست به ۶۱۱ هزار تن رسیده است، نیازمند دقت مضاعف در مبادی ورودی است. لذا بازرسی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در گمرکات ورودی استان، با شدت و دقت بیشتری جهت صیانت از سلامت بخش کشاورزی کشور دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد :هدف از این تشدید نظارت‌ها، ایجاد توازن میان تسهیل تجارت و حفظ امنیت زیستی است تا علاوه بر بهره‌مندی از فرصت‌های صادراتی، از سلامت تولیدات داخلی در برابر تهدیدات زیستی محافظت شود.

محصولات اصلی صادراتی از مرزهای آذربایجان‌غربی شامل پسته، خرما، سیر، سیب درختی، گوجه‌فرنگی، کشمش، خشکبار و قیسی است. همچنین در بخش واردات، برنج، نخود، دانه آفتابگردان، بذر پنبه، کنجاله سویا، دانه ذرت و دانه سویا از جمله اقلام اصلی ثبت شده در این سه ماهه بوده‌اند.