خسروپور: بازارچه مرزی مشترک تمرچین و حاج عمران ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان خسروپور روز سه شنبه در دیدار با مسئول پایانه مرزی حاج عمران عراق با اشاره به سیاست رئیس جمهور برای افزایش اختیارات استانداری‌ها این موضوع را فرصتی مناسب برای استفاده از این فضا برای تسریع در ارتقای تجاری هر دو طرف و رویه‌ای منظم برای توسعه منطقه در سریع‌ترین زمان ممکن دانست.

وی با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر توسعه تجارت و استفاده از ظرفیت حداکثری مرزها حمایت از توسعه واردات کالاهای کول بری و تعاملات دو طرف و تسریع در فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای از بین بردن مشکلات را در توسعه روابط مهم خواند.

مسئول گمرک حاج عمران نیز در این دیدار گفت: با نهایی شدن این توافقات با توجه به روابط دیرینه ایران و اقلیم مستلزم رویه رسمی‌تر است چنانچه در چهارچوب رویه کول بری طی ماه‌های گذشته بالغ بر ۵۰ میلیون دلار کالا از این مرز صادر شده است که توسعه دوجانبه را به دنبال داشته است.

ارتباط قوی بازرگانی، گردشگری و تجاری در گرو همکاری متقابل هر دو طرف است

مسعود باتلی در ادامه اظهار کرد: رفت و آمد بیش از ۶۰ هزار کول بر کار سختی است و اگر معیارهای بین المللی این موضوع را تعیین کند اقلیم و بویژه گمرک از این موضوع استقبال می‌کند.

وی ضمن اشاره به شعار بین الملی، مرزهای سیاسی ما را از هم جدا می‌کند ولی پایانه‌ها ما را بهم نزدیک می‌کند گفت: پایانه‌ها در ایجاد شغل و معیشت دو طرف مهم هستند و ما هم سعی می‌کنیم نهایت استفاده را از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.

باتلی ارتباط قوی بازرگانی، گردشگری و تجاری را در گرو همکاری متقابل هر دو طرف دانست و گفت: تجارت و ارتباط منافع دو طرف را به دنبال دارد و توازن برای مرزنشینان با قوانین ایجاد شده باید برای هر دو طرف تأثیر و فرصتی مناسب برای هر دوطرف باشد.

همکاری برای رفع مشکلات موجود بویژه ازدحام جمعیت مرزنشینان در پایانه‌ها، میزان کالای تحت عنوان مسافری و رفع محدودیت‌های لازم، ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت تسهیل در تردد مسافرین، کول بران و مرزنشینان برابر یک چهارچوب قانونی متقابل و برابر، ایجاد یک بازارچه مرزی مشترک و ارائه‌ی پیشنهاداتی در این خصوص از جمله موارد مورد اشاره مقامات هر دوطرف در این دیدار بود.