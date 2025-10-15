تولیدکننده ۲۰ هزار قلم محصولات سلامت محور تقلبی در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر فروش اقلام بهداشتی و سلامت محور در فضای مجازی و مراجعه حضوری تعدادی از شهروندان در خصوص آسیب‌های فراوانی که با پس از استفاده از این محصولات به آنها رسیده بود پرونده در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره گیری از روش‌های فنی و علمی مشخص شد منشا اصلی توزیع این محصولات یک صفحه اینستاگرامی است که با تبلیغات گسترده و تولیدمحتوای فریبنده کاربران را به سمت خرید این محصولات هدایت می‌کند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه طرح مقابله با خرید و فروش محصولات سلامت محور غیرمجاز مستمرا در حال انجام است خاطرنشان کرد: با بررسی‌های تخصصی صورت گرفته توسط پلیس هویت متهم اصلی پرونده به دست آمد و پس از تشریفات قضائی این شیاد مجازی در کارگاه تولیدی زیرزمینی خود در تهران دستگیر شد و بیش از ۲۰ هزار قلم انواع محصولات سلامت محور تقلبی از این کارگاه کشف شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه این مجرم تمام محتویات این محصولات اعم از بسته بندی، تاریخ انقضا، مواد اصلی و… را در همین کارگاه تولید و بسته بندی می‌کرد بیان داشت: متهم با تولید برچسب تاریخ و بسته بندی و لوگوی برندهای مشابه خارجی موادی که خودش تولید کرده بود را پلمب می‌کرد و بعنوان یک محصول مراقبت از پوست خارجی به فروش می‌رساند که تعدادی از شهروندان با استفاده از این محصولات دچار آسیب جدی شدند.

سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به اینکه امکان ارائه محصولات تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است به شهروندان توصیه کرد: استفاده از این محصولات نه تنها سودمند نیستند بلکه بسیار مشکل ساز و خطرناک هستند به همین علت بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از داروخانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری کنید، همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری و یا اعلام هرگونه موارد مشکوک با شماره تلفن پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرید یا به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir مراجعه کنید.