درخشش روستاهای خراسان جنوبی؛ «چنشت» در مسیر ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر سه‌شنبه در جشن ملی روز روستا و عشایر با تاکید بر اینکه چنشت یکی از منحصر به‌فردترین روستاهای ایران است، افزود: خدمات جمهوری اسلامی ایران در حوزه زیرساخت‌های روستایی تاکنون کم‌نظیر بوده است اما هنوز به اثربخشی و پایداری مطلوب در این خصوص نرسیده‌ایم.

وی همچنین با تبریک روز جهانی زن روستایی، افزود: ۱۵ تا ۲۳ مهر ماه، هفته ملی روستا و عشایر نامگذاری شده و در هر روز از این هفته، در یکی از استان‌های کشور برنامه‌ای برگزار شد.

قربانی با اشاره به اینکه تشکیل معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گام مهمی در سیاست‌گذاری ملی است، بیان کرد: ایجاد این معاونت در دولت دوازدهم یکی از اتفاقات ارزشمند بود و خوشبختانه امروز نگاه ملی به توسعه روستاها بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است.

وی ادامه داد: خدماتی که نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر به روستاها ارائه داده، در تاریخ کشور بی‌نظیر است چراکه در حوزه زیرساختی، حدوداً همه روستاهای کشور از نعمت آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت پرسرعت برخوردار شده‌اند.

وی مهم‌ترین چالش روستاها را کاهش اشتغال و درآمد پایدار در آنها اعلام کرد و گفت: در مجلس دهم با موافقت مقام معظم رهبری، مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص یافت، اما باز هم نتیجه دلخواه حاصل نشده و در حال حاضر با همکاری معاونت توسعه روستایی و دستگاه‌های مختلف به دنبال اجرای طرح‌های جدید برای ایجاد اشتغال در روستاها هستیم.

به گفته قربانی، با وجود محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها، اعتبارات دهیاری‌ها در سال گذشته معادل مجموع ۱۸ سال قبل از آن بود و در شش ماهه نخست امسال هم این اعتبار دو برابر سال گذشته است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به نقش بی نظیر روستاییان در حفظ هویت ملی، گفت: ۶۲ هزار روستا در کشور داریم که بسیاری از آن‌ها در مناطق مرزی پشتیبان انقلاب و حافظ امنیت ملی هستند.

وی ادامه داد: ۵۰ هزار روستای ما کمتر از ۵۰۰ نفر جمعیت دارند اما همین روستاهای کوچک در تولید و اقتصاد کشور نقش بسیار بزرگ‌تری از شهرهای چند هزارنفری دارند، لذا حمایت از تولید در روستاها باید جدی‌تر گرفته شود.

قربانی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و طبیعی چنشت، اظهار کرد: چنشت از زیباترین و منحصربه فردترین روستاهای ایران است که بافت تاریخی، فرهنگ اصیل و طبیعت بی‌نظیر آن، ظرفیت بالایی برای ثبت جهانی دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته روستاهایی چون کندوان و اصفهک در فهرست جهانی ثبت شده‌اند و امیدواریم که در سال جاری چنشت هم ثبت جهانی شود.