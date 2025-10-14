درخواست اعتبار یک میلیارد تومانی برای توسعه گردشگری «چنشت»

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی ظهر سهشنبه در همایش ملی روستا و عشایر با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این روستا، بیان کرد: چنشت یکی از هفت روستای منحصر به فرد ایران در حوزه گردشگری و مردمشناسی و رنگینترین روستای جهان است.
وی خاطرنشان کرد: روستای چنشت در فاصله یک کیلومتری از بهترین نقطه رصد ستارگان ایران قرار دارد و بر کویر مختاران و اکبرآباد مشرف است.
وی با بیان اینکه سنگنگارههایی مربوط به دوران پیش از پیدایش خط و دو غار تاریخی در محدوده این روستا وجود دارد، افزود: یکی مربوط به دوران اسلامی و محل دفن امامزاده سید حامد علوی و فرزندان ایشان بوده و دیگری به هزاره دوم قبل از میلاد مربوط است که در آن اجساد طبیعی ۴ هزار ساله یافت شده است.
ابراهیمی با اشاره به فرهنگ اصیل اسلامی مردم روستای چنشت، ادامه داد: در چنشت مراسم مذهبی و آیینی بر اساس اسلام ناب محمدی (ص) برگزار میشود و در زمان سوگواری مردم اجازه نمیدهند خانواده متوفی تا ۴۰ روز غذا بپزند و خودشان از آنان پذیرایی میکنند که این موضوع نشانگر همدلی، انسانیت و ایمان عمیق مردم این روستا است.
وی با قدردانی از عملکرد مسئولان در سالهای اخیر در روستای چنشت، ادامه داد: در سالهای گذشته بهویژه در زمان استاندار فعلی، توجه ویژهای به چنشت شده و بنیاد مسکن و دیگر دستگاههای اجرایی سنگ تمام گذاشتهاند.
نماینده مردم روستای چنشت با اشاره به ضرورت حمایت مالی از طرحهای عمرانی این روستا، بیان کرد: از معاون سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور خواستاریم یک میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ۵۸ به صورت ویژه و مازاد بر اعتبارات معمول برای دهیاری چنشت اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات زیرساختی این روستا از این طریق بر طرف شود.
وی تاکید کرد: چنشت کلکسیونی از عجایب، فرهنگ، شعر و هنر است و از شایستگی لازم برای ثبت جهانی برخوردار است.
گفتنی است، در این مراسم از ۲۸ کارآفرین، دهیار و عشایر نمونه نقاط مختلف خراسان جنوبی تجلیل شد و تعدادی پنل خورشیدی هم در اختیار عشایر منطقه قرار گرفت.
