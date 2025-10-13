به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان جنوبی، احسان خسروی اظهار داشت: پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر برگزاری تور گردشگری همراه با برخی اقدامات ناهنجار، بررسی موضوع در دستور کار دستگاه قضائی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس مستندات موجود، تعدادی از گردشگران در زمان حضور در شهرستان طبس اقدام به انتشار تصاویر نامناسب، برگزاری رقص مختلط، مصرف مشروبات الکلی و رفتارهای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی کرده بودند.
دادستان طبس با بیان اینکه پس از بررسی دقیق موضوع، پرونده قضائی تشکیل شد، تصریح کرد: دستورات لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با عوامل دخیل صادر و اقامتگاه محل اسکان این گروه نیز بهدلیل تخلف از ضوابط قانونی و رعایت نکردن مقررات مربوط به اماکن گردشگری، با دستور مقام قضائی تا اطلاع ثانوی پلمب شد.
خسروی با تأکید بر لزوم صیانت از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در بستر گردشگری گفت: دستگاه قضائی با هرگونه رفتار مغایر با هنجارهای اسلامی و اجتماعی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در عین حال از توسعه گردشگری سالم و قانونمند حمایت میکند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود فعالان حوزه گردشگری ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، زمینه حضور ایمن، فرهنگی و آرامشبخش گردشگران در شهرستان طبس را فراهم آورند.
دادستان طبس افزود: این اقدام در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه و بهمنظور صیانت از نظم عمومی، اخلاق اجتماعی و امنیت فرهنگی انجام شده است.
