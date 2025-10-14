به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از کشتی‌گیران آزاد تهرانی عصر امروز (سه‌شنبه) ساعت ۱۵ در سالن پژوهشکده کاسپین برگزار شد.

در این مراسم سرمربیان تیم‌های ملی، رئیس فدراسیون کشتی و سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ و دیگر مربیان کشتی حضور داشتند.

در دقایق ابتدایی این مراسم مرشد در وصف اهل بیت (ع) به اجرای برنامه پرداخت و گروهی از نوجوانان نیز حرکات باستانی زورخانه‌ای را به نمایش گذاشتند. سالن پژوهشکده صنعت نفت مملو از جمعیت کشتی‌گیران نوجوان تهرانی بود که به صورت یک‌صدا قهرمانان را تشویق می‌کردند.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم ضمن قدردانی از سپاه محمد رسول‌الله (ص) گفت: از سردار حسن‌زاده به خاطر برگزاری این مراسم تشکر می‌کنم. اکثر سوله‌های صالحین در اختیار هیئت‌های کشتی است و بسیاری از قهرمانان از دل همین سوله‌ها بیرون آمده‌اند. سپاه در سال‌های اخیر حمایت‌های گسترده‌ای از کشتی داشته و باید بابت این پشتیبانی قدردان بود. در حال حاضر بهترین آنالیزور ایران از نیروهای سپاه و پاسدار است.

وی افزود: ما تصور می‌کنیم سپاه فقط در حوزه نظامی و موشکی فعال است، در حالی که کارهای فرهنگی و اجتماعی فراوانی انجام داده که یکی از آنها همین مراسم تجلیل است. در حال حاضر ۸۲ درصد مدال‌های المپیک و جهانی ایران توسط کشتی به دست آمده است. در اکثر کاروان‌ها، مدال‌های کشتی‌گیران باعث ارتقای رتبه کشور می‌شود. بیشتر رشته‌های ورزشی در ایران وارداتی هستند اما کشتی ورزش اول و ملی این کشور است. خدا را شکر ایران بعد از شوروی تنها کشوری است که در هر دو رشته آزاد و فرنگی همزمان قهرمان جهان شده است.

رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: تنها ورزشی که می‌تواند یک کودک بیش‌فعال را آرام کند، کشتی است. این ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز تأثیر بسزایی دارد. تاکنون پنج سالن کشتی در مناطق آسیب‌خیز کشور احداث کرده‌ایم و طبق آمار، میزان آسیب‌های اجتماعی در آن مناطق پس از احداث این سالن‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

دبیر خاطرنشان کرد: از نظر میانگین سنی، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران با میانگین سنی ۲۲ و ۲۳ سال قهرمان جهان شدند. هفته آینده نیز مسابقات جهانی امیدها را پیش رو داریم و بخشی از کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های جهانی شرکت داشتند، در این میدان هم روی تشک خواهند رفت.

علیرضا دبیر تأکید کرد: راه موفقیت در جمهوری اسلامی ایران همان است که مقام معظم رهبری فرموده‌اند؛ ایمان و عمل صالح. هر کاری که بر پایه این دو اصل انجام شود قطعاً نتیجه‌بخش خواهد بود.

دبیر در پایان خطاب به کشتی‌گیران نوجوان استان تهران گفت: کسی که قصد دارد قهرمان المپیک شود باید ایمان به خدا داشته باشد و در مسیر تدارکاتی درست حرکت کند. من همیشه به ملی‌پوشان می‌گویم توسل به اهل بیت را فراموش نکنید، به پدر و مادر خود احترام بگذارید و هیچ‌گاه دست از تلاش برندارید و ناامید نشوید.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در پایان مراسم تجلیل از کشتی‌گیران تهرانی گفت: مراسمی برای تجلیل از قهرمانان و مربیانی که اهل تهران بودند برگزار شد. خدا را شکر همه استان‌ها و سپاه همیشه کنار ما بوده و حمایت کرده است. از آن‌ها ممنونیم و امروز هم سردار حسن‌زاده و همکاران‌شان مراسم خوبی برگزار کردند که جای تشکر دارد.

وی در پایان مراسم تجلیل از کشتی‌گیران تهرانی نیز گفت: مراسمی برای تجلیل از قهرمانان و مربیانی که اهل تهران بودند برگزار شد. خدا را شکر همه استان‌ها و سپاه همیشه کنار ما بوده و حمایت کرده است. از آن‌ها ممنونیم و امروز هم سردار حسن‌زاده و همکاران‌شان مراسم خوبی برگزار کردند که جای تشکر دارد.

وی افزود: سپاه همیشه در کنار کشتی بوده و امروز هم محبت کردند. از آن‌ها قدردانی می‌کنیم. تیم‌های اصلی ما طبق توافقی که با کمیته ملی المپیک و دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، انجام داده بودیم به میدان خواهند رفت، هرچند فاصله زمانی بین دو میدان بزرگ کم است و کار سختی داریم.

دبیر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بچه‌های تیم ملی در اردو هستند و در این مدت به ریکاوری پرداخته‌اند. امروز هم که من در کنار آقای درستکار و آقای رنگرز بودم، تمرینات خوبی برگزار شد. ممکن است برخی از بچه‌ها بخواهند در لیگ کشتی شرکت کنند. در مجموع انتخابی‌ها شروع شده و خدا را شکر کار ما آغاز شده است.

رئیس فدراسیون کشتی در مورد حکم دبیر از سوی رییس جمهور عنوان کرد: به پیشنهاد وزیر ورزش و با تأیید و تصویب دولت و آقای دکتر پزشکیان، بنده به عنوان عضو شورای عالی ورزش کشور انتخاب شدم. شورای خوبی است، به شرط آن‌که واقعاً برگزار شود و مانند گذشته نمایشی نباشد.

وی ادامه داد: اگر این شورا به‌صورت واقعی و منظم تشکیل شود، با حضور شخص اول اجرایی کشور مطمئن باشید اتفاق خوبی برای ورزش رقم خواهد خورد؛ زیرا شورای عالی ورزش باید در همه حوزه‌ها تصمیم‌گیری کند و جایگاه مشورتی خود را داشته باشد.

دبیر تأکید کرد: در گذشته شورای عالی ورزش عملاً وجود نداشت. اگر این جلسات با حضور رئیس‌جمهور برگزار شود می‌تواند حلقه گمشده ورزش کشور را احیا کند. در چنین جلساتی می‌توان مشکلات را بدون واسطه مطرح کرد.

وی گفت: به‌جز بنده چهار تا پنج عضو دیگر نیز در شورا حضور دارند که افراد آگاه و مطلع از مسائل ورزش هستند و می‌توانند مشکلات را مستقیماً با حوزه ریاست‌جمهوری در میان بگذارند. این موضوع اتفاق بزرگی است.

رئیس فدراسیون کشتی در مورد مثبت شدن دوپینگ کشتی‌گیر روس و کسب عنوان قهرمانی ایران در سال ۲۰۱۵ گفت: فکر می‌کنم بالای پنج یا شش بار نامه‌نگاری کردیم و شخص خودم با جدیت پیگیر بودم. روزی نیست که این موضوع را دنبال نکنیم. خدا را شکر توانستیم افتخار آقای کمیل قاسمی را دنبال کنیم و موفق شدیم مدال طلای او را بگیریم.

وی افزود: در این پرونده دو نفر مورد بررسی بودند، نه یک نفر. دفاعیه‌ای که نوشتیم کاملاً مستند بود. وقتی کشتی‌گیری مدالش را از دست می‌دهد، به صورت اتوماتیک امتیاز تیمش هم کم می‌شود و ما به دنبال احقاق این حق هستیم تا ان‌شاءالله تیم ایران در سال قهرمان جهان ۲۰۱۵ شود.

دبیر اظهار داشت: پرونده در حال بررسی در کمیته و کمیسیون مربوطه است، اما مطمئن باشید با تمام قدرت این موضوع را پیگیری می‌کنیم چون حق کشور ماست.

وی در مورد اردوی مشترک با تیم‌های خارجی گفت: با مسئولان کشتی صربستان صحبت کردیم تا اردوی مشترکی برگزار کنیم. از همه جای دنیا دوست دارند با تیم ما کشتی بگیرند، اما ما بررسی می‌کنیم چون باید مراقب باشیم تا اطلاعات و وضعیت تیم لو نرود. خدا را شکر روند پیشرفت‌مان ادامه دارد و باید مراقبت کنیم تا دست‌مان رو نشود.