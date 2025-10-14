به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی بعدازظهر سه شنبه با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و کارکنان این حوزه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز برگزار شد.

مهدی حامی، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی، در این آئین با تبریک روز ملی دامپزشکی، خدمت در این عرصه را افتخاری بزرگ و مسئولیتی سنگین توصیف کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای چند دهه تلاش جمعی، اظهار داشت: ثمرات سال‌ها کوشش در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دامپزشکی کشور، امروز در قالب ارتقای سلامت دام، بهبود بهداشت عمومی و تقویت امنیت غذایی جامعه نمایان شده است.

حامی با تأکید بر نقش محوری آموزش، افزود: مأموریت اصلی ما در حوزه آموزش، فراتر از انتقال دانش تخصصی است. هدف، پرورش انسان‌های متعهد، پرسشگر و مسئولیت‌پذیری است که توانایی ایفای نقش در کرسی‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی حوزه سلامت را در آینده داشته باشند.

همدلی نسل‌ها و مقابله با چالش‌های نوین

وی در ادامه بر ضرورت همدلی و انتقال تجربه بین نسل‌های مختلف دامپزشکان تأکید و تصریح کرد: همکاری و تبادل تجربه، رمز قدرت‌مند ایستادن در برابر چالش‌های علمی و اجتماعی پیچیده امروز است. تلاش‌های دامپزشکان امروز، می‌تواند چراغ راه نسل‌های آینده باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان، پژوهش و نوآوری را از ارکان اساسی توسعه این حوزه برشمرد و گفت: دستاوردهای کنونی، حاصل نگرش علمی و عملی به مسائل حوزه دام و سلامت عمومی است. اجرای طرح‌های تحقیقاتی در استان‌ها، توسعه آموزش‌های کاربردی و تعامل نزدیک دانشگاه و مراکز اجرایی، گام‌های بلندی در مسیر توسعه پایدار است.

حامی خطاب به دانشجویان و جوانان علاقه‌مند اظهار داشت: در مسیر یادگیری و پژوهش، با امید و پشتکار پیش روید. هیچ تلاشی بی‌ثمر نمی‌ماند و هر گام در راه علم و خدمت، اثری جاودان بر پیکره جامعه بر جای می‌گذارد.

حامی به آمارهای عملکردی اداره کل دامپزشکی استان اشاره کرد و از واکسیناسیون ۶ میلیون رأس دام در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گفته وی، خوشبختانه در این مدت هیچ موردی از بیماری‌های واگیردار دامی یا پرندگان در استان گزارش نشده است.

حامی با هشدار درباره بیماری‌های مشترک، افزود: از میان ۱۷۰۹ بیماری شناخته‌شده دامی، ۸۰۲ مورد میان انسان و دام مشترک است که برخی از آن‌ها بسیار خطرناک و لاعلاج هستند.

جایگاه استراتژیک در دارو و درمان و صادرات

این مقام مسئول از صادرات ۶ هزار تن تخم‌مرغ در نیمه اول سال جاری از آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: این استان در زمینه دارو، درمان و خدمات آزمایشگاهی از موقعیت استراتژیکی برخوردار است؛ به‌طوری که ۲۱۶ داروخانه و ۲۳۰ مرکز درمان دام در سطح استان فعال هستند.

وی در پایان، جامعه دامپزشکی ایران را سرمایه‌ای ارزشمند خواند و ابراز امیدواری کرد: «با توکل بر خداوند و تداوم همکاری‌های علمی و اجرایی، بتوانیم دامپزشکی کشور را به جایگاه شایسته آن در تراز جهانی برسانیم.