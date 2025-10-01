به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در جریان سومین مرحله از طرح ضربتی تشدید نظارت بر سردخانه‌های استان، حدود ۱۳ تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی شامل گوشت قرمز و طیور تاریخ‌منقضی، آلایشات دامی و سایر فرآورده‌های خام دامی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی افزود: فرآورده‌های کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز قضایی، به‌طور کامل معدوم گردید و پرونده تخلف متصدیان سردخانه‌های متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد. این مرحله از طرح ضربتی با تمرکز ویژه بر سردخانه‌ها و با هدف جلوگیری از عرضه فرآورده‌های ناسالم در سطح بازار با جدیت به اجرا درآمد.

حامی در پایان تأکید کرد: برخورد با متخلفان در حوزه فرآورده‌های خام دامی بدون اغماض و بر اساس اشد مجازات‌های قانونی انجام خواهد گرفت و طرح ضربتی نظارت بر سردخانه‌ها همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری مشکوک فرآورده‌های خام دامی در مراکز غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا مراجعه حضوری به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها گزارش کنند.