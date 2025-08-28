  1. استانها
  2. اصفهان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

گفتمان دولت چهاردهم بر پایه حکمرانی علمی قرار دارد

گفتمان دولت چهاردهم بر پایه حکمرانی علمی قرار دارد

اصفهان -وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حکمرانی علمی یکی از مؤلفه‌های اصلی گفتمان دولت چهاردهم است که رئیس‌جمهور بر آن تأکید ویژه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار کرد: امروز شاهد همدلی، همگرایی و وفاق بخش‌های مختلف در استان اصفهان بودیم و آیت الگوی خوبی است که از فرسودگی نیروها جلوگیری می‌کند.

وی ضمن تبریک هفته دولت عنوان کرد: این هفته فرصتی است تا مسئولان و مدیران بیش از پیش در بطن جامعه حضور یافته و خود را در معرض ارزیابی مردم قرار دهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به گفتمان دولت بیان کرد: همه ما باید عامل و وفادار به این گفتمان باشیم. شعار اول رئیس‌جمهور وفاق بود و این مضمون به معنای یکرنگی نیست، چون نداشتن تنوع و اختلاف سلیقه ناممکن است.

وی افزود: این شعار اشاره به نگاه به اهداف مشترک دارد و جنگ ۱۲ روزه این وفاق را از سطح مسئولان به مردم گسترش داد.

جنگ نشان داد که مردم منافع ملی خود را به خوبی می‌شناسند و بیش از آنچه که تصور می‌شود؛ وفادارند.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه مردم علی‌رغم برخی کوتاهی‌ها منسجم‌تر از گذشته شدند؛ گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری بر انسجام اجتماعی بیانگر آن است که ما باید قدر این نعمت را دانسته و نسبت به آن بصیرت پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: گفتمان دوم رئیس‌جمهور صداقت و شفافیت است که خود سرمایه‌ای برای ما در دوران جنگ و از عوامل افزایش سرمایه اجتماعی بود؛ چراکه مردم می‌توانند کمبودها را تحمل کنند، اما با فریب و استفاده ابزاری کنار نمی‌آیند.

وزیر علوم مؤلفه سوم این گفتمان را حکمرانی علمی دانست و گفت: تعیین تکلیف برای مردم بدون اساس قابل استناد خلاف اخلاق علمی است؛ تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها اعم از مشکلات باید مستند باشد تا به رفع چالش‌ها منجر گردد.

وی افزود: کمبود منابع مالی باعث شده که گاهی اولویت از محیط زیست به حوزه‌های دیگر انتقال یابد و بی‌تردید دچار سو حکمرانی در محیط زیست بوده‌ایم.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه علم به ما قدرت پیش‌بینی می‌دهد، گفت: رئیس‌جمهور بر نقش دانشگاه در رفع مشکل آب به طور جدی اصرار دارد که این منجر به تشکیل هسته‌ای در دانشگاه تهران شده است؛ در این حوزه اصفهان با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خود ظرفیت بی‌بدیلی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی رضایت مردم را آخرین مؤلفه گفتمان دولت عنوان کرد و گفت: یکی از محورهای تصمیم‌گیری باید توجه به افکار عمومی و جلب رضایت مردم باشد؛ تردیدی وجود ندارد که مردم با مشکلات گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کنند و یکی از چیزهایی که از دست ما برمی‌آید، خوش رفتاری و حضور مسئولان در صحنه برای رفع مشکلات آنها است.

وزیر علوم با اشاره به لزوم خدمت به مردم، بر ضرورت صبر و بردباری در برابر آنها تأکید کرد.

وی همچنین از اقدامات انجام شده در این دوره از مدیریت استان تقدیر و از مدیران سابق نیز قدردانی کرد.

سیمایی‌صراف همچنین ضمن تقدیر از اقدامات خیرین، خواستار مشارکت آنها در امور خیر مربوط به آموزش شد.

کد خبر 6573414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها