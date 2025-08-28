گفتمان دولت چهاردهم بر پایه حکمرانی علمی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار کرد: امروز شاهد همدلی، همگرایی و وفاق بخش‌های مختلف در استان اصفهان بودیم و آیت الگوی خوبی است که از فرسودگی نیروها جلوگیری می‌کند.

وی ضمن تبریک هفته دولت عنوان کرد: این هفته فرصتی است تا مسئولان و مدیران بیش از پیش در بطن جامعه حضور یافته و خود را در معرض ارزیابی مردم قرار دهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به گفتمان دولت بیان کرد: همه ما باید عامل و وفادار به این گفتمان باشیم. شعار اول رئیس‌جمهور وفاق بود و این مضمون به معنای یکرنگی نیست، چون نداشتن تنوع و اختلاف سلیقه ناممکن است.

وی افزود: این شعار اشاره به نگاه به اهداف مشترک دارد و جنگ ۱۲ روزه این وفاق را از سطح مسئولان به مردم گسترش داد.

جنگ نشان داد که مردم منافع ملی خود را به خوبی می‌شناسند و بیش از آنچه که تصور می‌شود؛ وفادارند.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه مردم علی‌رغم برخی کوتاهی‌ها منسجم‌تر از گذشته شدند؛ گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری بر انسجام اجتماعی بیانگر آن است که ما باید قدر این نعمت را دانسته و نسبت به آن بصیرت پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: گفتمان دوم رئیس‌جمهور صداقت و شفافیت است که خود سرمایه‌ای برای ما در دوران جنگ و از عوامل افزایش سرمایه اجتماعی بود؛ چراکه مردم می‌توانند کمبودها را تحمل کنند، اما با فریب و استفاده ابزاری کنار نمی‌آیند.

وزیر علوم مؤلفه سوم این گفتمان را حکمرانی علمی دانست و گفت: تعیین تکلیف برای مردم بدون اساس قابل استناد خلاف اخلاق علمی است؛ تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها اعم از مشکلات باید مستند باشد تا به رفع چالش‌ها منجر گردد.

وی افزود: کمبود منابع مالی باعث شده که گاهی اولویت از محیط زیست به حوزه‌های دیگر انتقال یابد و بی‌تردید دچار سو حکمرانی در محیط زیست بوده‌ایم.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه علم به ما قدرت پیش‌بینی می‌دهد، گفت: رئیس‌جمهور بر نقش دانشگاه در رفع مشکل آب به طور جدی اصرار دارد که این منجر به تشکیل هسته‌ای در دانشگاه تهران شده است؛ در این حوزه اصفهان با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خود ظرفیت بی‌بدیلی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی رضایت مردم را آخرین مؤلفه گفتمان دولت عنوان کرد و گفت: یکی از محورهای تصمیم‌گیری باید توجه به افکار عمومی و جلب رضایت مردم باشد؛ تردیدی وجود ندارد که مردم با مشکلات گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کنند و یکی از چیزهایی که از دست ما برمی‌آید، خوش رفتاری و حضور مسئولان در صحنه برای رفع مشکلات آنها است.

وزیر علوم با اشاره به لزوم خدمت به مردم، بر ضرورت صبر و بردباری در برابر آنها تأکید کرد.

وی همچنین از اقدامات انجام شده در این دوره از مدیریت استان تقدیر و از مدیران سابق نیز قدردانی کرد.

سیمایی‌صراف همچنین ضمن تقدیر از اقدامات خیرین، خواستار مشارکت آنها در امور خیر مربوط به آموزش شد.