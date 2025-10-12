ادعای طالبان درباره کشته شدن ۵۸ نظامی پاکستانی در درگیری مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع‌نیوز، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان با اشاره به درگیری مرزی بین افغانستان و پاکستان مدعی شد که در جریان درگیری‌های دیشب ۵۸ نظامی پاکستانی کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.

وی مدعی شد که «در جریان این عملیات‌های انتقام‌جویانه در امتداد خط فرضی دیورند، مقدار زیادی سلاح» نیز به دست طالبان افتاده است.

مجاهد در ادامه ادعا کرد که در این عملیات‌ها، ۹ سرباز افغان نیز کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند و حدود ۲۰ پایگاه امنیتی پاکستانی از بین رفته‌اند.

سخنگوی طالبان همچنین گفت که این عملیات به درخواست قطر و عربستان سعودی، در ساعت ۱۲ شب متوقف شده است.

وی درباره حضور گروه تروریستی داعش-خراسان در ولایت خیبر پختونخوا در پاکستان، مدعی شد که این گروه در افغانستان شکست خورده و سپس مراکز خود را در خیبر پختونخوا ایجاد کرده است.

مجاهد مدعی شد: مراکز آموزشی داعش-خراسان در خیبر پختونخوا ساخته شده‌اند و اعضای جدید به این گروه از طریق میدان‌های هوایی کراچی و اسلام‌آباد به آن‌جا منتقل می‌شوند. یافته‌های ما نشان می‌دهند که حملات در ایران و مسکو نیز از همین مراکز برنامه‌ریزی شده بودند.

مجاهد همچنین مدعی شد که حملات اخیر داعش-خراسان در افغانستان نیز از همین مراکز طرح‌ریزی شده‌اند و از حکومت پاکستان خواست که افراد کلیدی این گروه را به کابل تحویل دهد.

وی همچنین گفت که پاکستان قصد داشت هیئتی را به افغانستان بفرستد، اما طالبان در واکنش به حملات هوایی شب پنجشنبه از سوی نیروهای پاکستانی، این پیشنهاد را رد کرده است. مجاهد همچنین هشدار داد که هیچ‌گونه نقض حاکمیت افغانستان بی‌پاسخ نخواهد ماند.