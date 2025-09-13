  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

تأکید امام جمعه اهر بر لزوم رعایت شئونات اسلامی و فرهنگی در جشنواره‌ها

اهر- امام جمعه اهر با اشاره به برگزاری جشنواره‌های متعدد هنری و ورزشی، بر لزوم مدیریت مناسب این رویدادها برای نمایش فرهنگ اصیل منطقه و پرهیز از هرگونه صحنه یا اقدام خلاف شأن مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جلیل جلیلی روز شنبه در جمع مسئولان شهرستان اهر با اشاره به برگزاری چندین جشنواره هنری و ورزشی در سطح ملی و بین المللی در چند ماه اخیر، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی این جشنواره‌ها اظهار داشت: این رویدادهای مهم هنری و ورزشی فرصتی مناسب برای برجسته‌سازی فرهنگ اصیل و هویت دینی یک منطقه است و نباید اجازه داد صحنه‌ها یا اقداماتی که در شأن مردم منطقه نیست، به نام جشنواره منتشر شود.

وی گفت: با وجود اینکه مردم علاقه‌مند به نشاط اجتماعی هستند، اما باید مرزهای شرعی، اخلاقی و فرهنگی در برگزاری جشنواره‌ها رعایت گردد تا این گونه رویدادها ماندگار شود و مایه افتخار منطقه و رضایت پروردگار باشد.

امام جمعه اهر، جشنواره‌ها را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ها باید در مسیر نمایش فرهنگ اصیل منطقه ارسباران، هنرهای بومی، صنایع‌دستی، استعدادهای ورزشی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان سوق داده شود و در این صورت است که اگر جشنواره‌ها مدیریت مناسب شوند، می‌توانند زمینه‌ساز رونق گردشگری، تقویت نشاط اجتماعی و معرفی هویت فرهنگی منطقه را فراهم نمایند.

وی با انتقاد از نبود امکانات مناسب رفاهی و گردشگری در شهرستان اهر، یادآور شد: وقتی مهمانانی از نقاط مختلف و حتی خارج از کشور وارد این شهرستان می‌شوند، لازم است زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری در شأن مردم و مهمانان تدارک دیده شود، در حالی که اهر هنوز ظرفیت کافی برای میزبانی مطلوب ندارد.

