به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جلیل جلیلی روز شنبه در جمع مسئولان شهرستان اهر با اشاره به برگزاری چندین جشنواره هنری و ورزشی در سطح ملی و بین المللی در چند ماه اخیر، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی این جشنوارهها اظهار داشت: این رویدادهای مهم هنری و ورزشی فرصتی مناسب برای برجستهسازی فرهنگ اصیل و هویت دینی یک منطقه است و نباید اجازه داد صحنهها یا اقداماتی که در شأن مردم منطقه نیست، به نام جشنواره منتشر شود.
وی گفت: با وجود اینکه مردم علاقهمند به نشاط اجتماعی هستند، اما باید مرزهای شرعی، اخلاقی و فرهنگی در برگزاری جشنوارهها رعایت گردد تا این گونه رویدادها ماندگار شود و مایه افتخار منطقه و رضایت پروردگار باشد.
امام جمعه اهر، جشنوارهها را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری منطقه دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری جشنوارهها باید در مسیر نمایش فرهنگ اصیل منطقه ارسباران، هنرهای بومی، صنایعدستی، استعدادهای ورزشی و جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان سوق داده شود و در این صورت است که اگر جشنوارهها مدیریت مناسب شوند، میتوانند زمینهساز رونق گردشگری، تقویت نشاط اجتماعی و معرفی هویت فرهنگی منطقه را فراهم نمایند.
وی با انتقاد از نبود امکانات مناسب رفاهی و گردشگری در شهرستان اهر، یادآور شد: وقتی مهمانانی از نقاط مختلف و حتی خارج از کشور وارد این شهرستان میشوند، لازم است زیرساختهای رفاهی و گردشگری در شأن مردم و مهمانان تدارک دیده شود، در حالی که اهر هنوز ظرفیت کافی برای میزبانی مطلوب ندارد.
