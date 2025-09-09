  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

معاون سپاه عاشورا: عشایر وفادارترین قشر جامعه به انقلاب اسلامی

معاون سپاه عاشورا: عشایر وفادارترین قشر جامعه به انقلاب اسلامی

اهر- معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا، عشایر ایران را وفادارترین قشر جامعه به انقلاب اسلامی خواند و تأکید کرد که این قشر همواره حافظان انقلاب و مرزهای کشور بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار کاظم قلعه، عصر سه‌شنبه ۱۸ شهریور، در مراسم اختتامیه قرارگاه ملی سازمان بسیج جامعه عشایری کشور در شهرستان اهر، گفت: عشایر وفادارترین اقشار جامعه در دفاع از مرزهای ایران اسلامی‌اند و در طول پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هر وقت نیاز به حضور عشایر بود این قشر جامعه در صحنه حاضر شدند و حافظان انقلاب و مرزها بودند.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا، با اشاره به جنگ نرم دشمنان در راستای هدف قرار دادن ایمان و اعتقادات جوانان و نوجوانان ایران، گفت: جوانان و نوجوانان با فرهنگ، مؤمن و با ایمان عشایری و روستایی با وجود هجمه‌های زیاد دشمنان در مقابل آنها ایستاده اند و دشمنان نظام و انقلاب نتوانسته‌اند تاکنون بر اعتقادات و ایمان جوانان عشایری و روستایی نفوذ کنند.

وی در ادامه خدمت‌رسانی به جامعه عشایری را نوعی جهاد در راه خدا دانست و گفت: مسئولان باید برای حل مشکلات و مسائل این قشر زحمتکش جامعه هرچه در توان دارند انجام دهند.

سرهنگ پاسدار قلعه، عشایر را تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی کشور توصیف کرد و افزود: عشایر کمک رسان تولید مصارف داخلی کشورند و باید قدر آنها را بدانیم و در رفع مشکلات آنها بکوشیم، چراکه با حمایت از این قشر جامعه می‌توان به آینده روشن بیشتر امیدوار باشیم.

وی همچنین رمز پیروزی در مقابل دشمنان را حفظ وحدت، همدلی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: دشمن انسجام ملی، فکر و دین ما را نشانه گرفته و با وحدت می‌توانیم در برابر دشمنان ایستادگی و با توطئه‌های دشمنان مقابله کنیم.

کاظم قلعه افزود: عشایر باید حافظان فرهنگ و دین باشند و سپس در دفاع از مرزها جهادی عمل کنند. سرهنگ پاسدار قلعه، به پیشرفت‌های عظیم مناطق عشایری بعد از انقلاب اسلامی ایران اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: به برکت انقلاب، شهدا، اقشار مختلف مردم و مسئولان امروز افتخار می‌کنیم که بگوییم به پیشرفت‌های بزرگ در خصوص حل مشکلات مردم عشایری رسیده ایم و مسئولین نیز در خدمت به این مردم کوتاهی نکرده اند.

وی همچنین افزود: امروز مردم و گروه‌های جهادی در بین مردم عشایری حاضر هستند و در خدمت رسانی به اقشار ضعیف جامعه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنند.

تسریع اجرای پروژه‌های زیرسازی و راهسازی در مناطق عشایری استان

مدیر کل امور عشایری عشایر استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از تسریع اجرای پروژه‌های زیرسازی و راهسازی در مناطق عشایری استان خبر داد.

علی سبزیچی اسفهلان افزود: اجرای پروژه‌های زیر ساختی و راهسازی در مناطق عشایر با بالاترین کیفیت انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: عشایر در تاریخ به عنوان مرزبان، محافظ مرزها و حافظان مرز ایران بودند و در طول انقلاب نیز نشان دادند که پایبند انقلاب و رهبری هستند.

سبزیچی اسفهلان، لازمه پیروزی دز مقابل دشمنان را افزایش اتحاد، وحدت و همدلی برشمرد و افزود: این وحدت و همدلی در میان عشایر به وضوح قابل دیدن است و این را سال‌ها در فداکاری به کشور نشان داده اند.

عشایر حافظان فرهنگ و اخلاق جامعه‌اند

امام جمعه شهرستان اهر نیز در این مراسم با بیان اینکه عشایر حافظان فرهنگ و اخلاق جامعه‌اند، افزود: عشایر نقش ویژه‌ای در تولیدات کشاورزی و دامی کشور دارند و باید صرفه‌جویی و چگونگی مصرف کردن را از عشایر و روستاییان یاد بگیریم.

حجت الاسلام جلیل جلیلی همچنین گفت: در جامعه عشایری هیچگونه اسرافی نیست و از هر محصول، محصول دیگر تولید می‌شود و اخلاق حرفه‌ای صرفه جویی را در سطح عالی انجام می‌دهند.

وی همچنین عشایر را حافظان مرزی کشور برشمرد و گفت: این قشر زحمت کش جامعه در همه بحران‌های در کنار انقلاب بوده اند و در تولید مواد غذایی و دفاع از مرزهای کشور همیشه پیش قدم هستند.

امام جمعه اهر افزود: افتخارمان این است که یک جامعه بزرگ عشایری و روستای داریم که در تولید محصولات کشاورزی و دامی نقش بسیار مهمی در کشور ایفا می‌کنند.

عشایر وفادارترین اقشار جامعه کشورند

فرمانده سپاه ناحیه اهر نیز در این مراسم گفت: عشایر وفادارترین اقشار جامعه کشور هستند و این امر را در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی به خوبی نشان داده اند.

سرهنگ پاسدار حسن سیفی افزود: عشایر دین خود را با تقدیم بیش از ۱۱ هزار شهید به نظام و انقلاب ثابت کرده اند.

وی گفت: به برکت انقلاب اسلامی ایران مناطق عشایری از تمام امکانات زیرساختی، بهداشت و درمان، رفاهی و… بهره مندند و این در حالی است که قبل از انقلاب و در زمان طاغوت مناطق عشایری از کمترین امکانات نیز بی بهره بودند.

سرهنگ پاسدار سیفی در ادامه از زحمات دست اندرکاران و به خصوص سرگرد پاسدار عباس عبدالله‌زاده فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهدای ارسباران سپاه ناحیه اهر در برگزاری باشکوه اختتامیه قرارگاه ملی سازمان بسیج جامعه عشایری کشور تقدیر کرد.

کد خبر 6585274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها