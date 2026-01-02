به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی بعد از ظهر جمعه در بازدید نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس از راه‌های مواصلاتی سمنان، اظهار داشت: پروژه تعریض و بهسازی محور مهدیشهر–سمنان و ساماندهی ورودی‌های شهر درجزین و منطقه چهل تن در حال انجام است.

وی هدف عمده این طرح‌ها را ارتقا ایمنی تردد عنوان کرد و افزود: برای پیشگیری از وقوع تصادفات رانندگی در این محورها اصلاح و بهسازی این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه‌ها را مطلوب خواند و ابراز داشت: در این مسیرها تعریض مسیر، بهسازی راه و افزایش ایمنی مد نظر قرار دارد.

قدمی ارتقای کیفیت راه‌ها را همواره در اولویت اداره‌کل راهداری دانست و تصریح کرد: با تزریق اعتبارات لازم طرح‌های حوزه راهداری و حمل و نقل شتاب گرفته و زودتر از موعد به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: یکی از موارد کاهش تصادفات رانندگی توجه به حوزه راهداری است که در این موارد اهتمام کافی و لازم در نیروها وجود دارد.