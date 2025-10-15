به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فانی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در آمل، با اشاره به اهمیت توسعه ورزش پایه اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ با راه‌اندازی مجموعه‌ای به نام «کالکا» فعالیت خود را در رده مینی‌بسکتبال (زیر ۱۲ سال) آغاز کردیم و امروز خوشحالیم که این جریان به سطح ملی رسیده است.

وی افزود: هفته گذشته از هفتم تا یازدهم مهرماه، ۳۲ تیم از ۳۲ استان کشور در قالب مسابقات کاله‌کاپ در آمل حضور یافتند و این رقابت‌ها با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان، پیشکسوتان و خانواده‌های ورزش‌دوست برگزار شد.

فانی با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری این رویداد، احیای ورزش آموزشگاهی و استعدادیابی در رده‌های پایه است، گفت: «کاله‌کاپ» فقط یک مسابقه نیست، بلکه تلاشی است برای پیوند دوباره ورزش با مدارس و ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان.

قائم‌مقام باشگاه کاله با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در رشد ورزش کشور اظهار داشت: آمل و مازندران دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی در رشته‌های والیبال، کشتی و وزنه‌برداری هستند و اگر بنگاه‌های اقتصادی موفق شهر پای کار بیایند، می‌توانیم زنجیره‌ای از تربیت نونهالان تا جوانان بسازیم.

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در کشورهای موفق ورزشی دیده می‌شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری برای ساخت سالن‌ها، حمایت از تیم‌های پایه و ایجاد فرصت برای ظهور استعدادهای جدید.

فانی در بخش دیگری از سخنان خود از کم‌توجهی برخی مدیران دولتی به نقش بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود مسئولانی که باید حامی بخش خصوصی باشند، حتی از مطرح شدن نام سرمایه‌گذاران ورزشی نیز پرهیز می‌کنند. در حالی‌که حمایت رسانه‌ای و معرفی این چهره‌ها می‌تواند مشوق دیگر فعالان اقتصادی باشد.

وی با قدردانی از پیشکسوتان و علاقه‌مندان ورزش آمل که در این مسیر همراه باشگاه کاله بوده‌اند، تصریح کرد: احداث سالن‌های استاندارد و توسعه زیرساخت‌ها یکی از برنامه‌های اصلی باشگاه است و در آینده نزدیک شاهد گام‌های مؤثرتر در این زمینه خواهیم بود.

فانی در پایان تأکید کرد: حرکت‌هایی مانند کاله‌کاپ باید به یک جریان مستمر در ورزش پایه کشور تبدیل شود تا استعدادهای ورزشی از مدارس تا تیم‌های ملی شناسایی و پرورش یابند.