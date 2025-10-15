  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۹

فانی: «کاله‌کاپ» گامی برای احیای ورزش مدارس است

آمل - قائم‌مقام باشگاه کاله گفت: «کاله‌کاپ» حرکتی برای جریان‌سازی در ورزش پایه و بازگرداندن شور ورزش به مدارس است که اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فانی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در آمل، با اشاره به اهمیت توسعه ورزش پایه اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ با راه‌اندازی مجموعه‌ای به نام «کالکا» فعالیت خود را در رده مینی‌بسکتبال (زیر ۱۲ سال) آغاز کردیم و امروز خوشحالیم که این جریان به سطح ملی رسیده است.

وی افزود: هفته گذشته از هفتم تا یازدهم مهرماه، ۳۲ تیم از ۳۲ استان کشور در قالب مسابقات کاله‌کاپ در آمل حضور یافتند و این رقابت‌ها با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان، پیشکسوتان و خانواده‌های ورزش‌دوست برگزار شد.

فانی با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری این رویداد، احیای ورزش آموزشگاهی و استعدادیابی در رده‌های پایه است، گفت: «کاله‌کاپ» فقط یک مسابقه نیست، بلکه تلاشی است برای پیوند دوباره ورزش با مدارس و ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان.

قائم‌مقام باشگاه کاله با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در رشد ورزش کشور اظهار داشت: آمل و مازندران دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی در رشته‌های والیبال، کشتی و وزنه‌برداری هستند و اگر بنگاه‌های اقتصادی موفق شهر پای کار بیایند، می‌توانیم زنجیره‌ای از تربیت نونهالان تا جوانان بسازیم.

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در کشورهای موفق ورزشی دیده می‌شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری برای ساخت سالن‌ها، حمایت از تیم‌های پایه و ایجاد فرصت برای ظهور استعدادهای جدید.

فانی در بخش دیگری از سخنان خود از کم‌توجهی برخی مدیران دولتی به نقش بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود مسئولانی که باید حامی بخش خصوصی باشند، حتی از مطرح شدن نام سرمایه‌گذاران ورزشی نیز پرهیز می‌کنند. در حالی‌که حمایت رسانه‌ای و معرفی این چهره‌ها می‌تواند مشوق دیگر فعالان اقتصادی باشد.

وی با قدردانی از پیشکسوتان و علاقه‌مندان ورزش آمل که در این مسیر همراه باشگاه کاله بوده‌اند، تصریح کرد: احداث سالن‌های استاندارد و توسعه زیرساخت‌ها یکی از برنامه‌های اصلی باشگاه است و در آینده نزدیک شاهد گام‌های مؤثرتر در این زمینه خواهیم بود.

فانی در پایان تأکید کرد: حرکت‌هایی مانند کاله‌کاپ باید به یک جریان مستمر در ورزش پایه کشور تبدیل شود تا استعدادهای ورزشی از مدارس تا تیم‌های ملی شناسایی و پرورش یابند.

