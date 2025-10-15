تغییر محل ستاد ترخیص خودروها از روز شنبه در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تمامی تشریفات و هماهنگی‌های لازم برای جابجایی محل ستاد ترخیص خودرو انجام شده و از روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ دیگر در محل قدیم، یعنی مرکز اجراییات پلیس راهور در بزرگراه یادگار امام، حبیب‌الله شمالی، جنب کلانتری ۱۱۸ ستارخان، هیچ‌گونه خدماتی ارائه نخواهد شد و همکاران ما از آن محل منتقل می‌شوند.

وی افزود: از روز شنبه، خدمات ترافیکی پلیس راهور در سه بخش شامل ترخیص خودرو، اجراییات، و آموزشگاه‌ها در مراکز جدید ارائه خواهد شد.

سرهنگ کشیر درباره محل‌های جدید ارائه خدمات گفت: اداره آموزشگاه‌ها در منطقه ۸ تهران، به آدرس رسالت – تقاطع باقری مستقر خواهد شد و اداره اجراییات در منطقه ۱۱ تهران، خیابان قزوین فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: مرکز ترخیص خودرو نیز در منطقه ۱۶ تهران، پایین‌تر از میدان بهمن مستقر می‌شود.

کشیر یادآور شد: در گذشته نیز این خدمات در مناطق مختلف تهران از جمله منطقه ۲۸ در شمال، منطقه ۲۲ در غرب، مناطق ۸ تا ۱۴ در شرق، منطقه ۲۰ در جنوب و منطقه ۱۱ در مرکز شهر به صورت محدود ارائه می‌شد، اما از روز شنبه این خدمات به طور کامل در مراکز جدید انجام می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: شهروندان می‌توانند برای ترخیص خودرو، رسیدگی به تخلفات حضوری و غیرحضوری، و سایر امور ترافیکی به مراکز یادشده مراجعه کنند. همچنین برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و دریافت آدرس‌ها، مراجعه به صورت غیرحضوری از طریق سامانه اینترنتی به آدرس tehran.rahvar120.ir و نیز از طریق نرم‌افزارهای نقشه داخلی مانند نشان امکان‌پذیر است.