اولین تصویر از مسیح جدید گیبسون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، مل گیبسون اولین تصویر از فیلم «رستاخیز مسیح» را منتشر کرد.

این فیلم که دنباله فیلم «مصائب مسیح» است با بازی یاکو اوتونن که جایگزین جیم کاویزل در نقش عیسی مسیح شده، ساخته شده است.

گیبسون همچنین تأیید کرد که فیلمبرداری اصلی پس از ۱۳۴ روز فیلمبرداری به پایان رسیده است.

در همین حال اخباری از تغییر قابل توجه در تاریخ اکران فیلم منتشر شد و گفته شده زمان اکران «قسمت اول» کمی به تعویق افتاده و از ۲۶ مارس ۲۰۲۷ به ۶ می منتقل شده است. اما تغییر بزرگتر این است که «قسمت دوم» یک سال کامل به تعویق افتاده و از ۶ می ۲۰۲۷ به ۲۵ می ۲۰۲۸ منتقل شده است.

به گفته گیبسون هر ۲ فیلم در روز عروج که تعطیلات مسیحی برای بزرگداشت عروج عیسی به بهشت است، به نمایش درمی‌آیند.

کیلب دشانل که فیلم «مصائب» را فیلمبرداری کرده بود، در این فیلم به عنوان فیلمبردار برنگشته و جای خود را به روبرشت هیوارت داده که فیلمبردار ۲ فیلم اخیر «پسران بد» و فیلم سال گذشته کیلین مورفی بود.

در این فیلم که گیبسون آن را «فوق‌العاده جاه‌طلبانه» و «یک سفر اثیری» توصیف کرده، از جلوه‌های ویژه قابل توجهی استفاده خواهد شد که شامل نبردهای فرشته‌ای و شیطانی و نزول مسیح به جهنم است.

مهم‌تر اینکه، برای جلوگیری از فاصله گرفتن تماشاگران با فیلم - برخلاف نسخه اصلی - دیالوگ‌ها به زبان انگلیسی خواهند بود، نه آرامی یا عبری.

همانطور که پیشتر گزارش شده بود، جیم کاویزل و مونیکا بلوچی، بازیگران اصلی در این فیلم حضور ندارند و به جای آنها، از بازیگران کمتر شناخته‌شده‌ای استفاده شده که شامل اوتونن بازیگر فنلاندی در نقش عیسی، ماریلا گاریگا بازیگر کوبایی در نقش مریم مجدلیه، کاسیا اسموتنیاک بازیگر لهستانی در نقش مریم، پیر لوئیجی پازینوی ایتالیایی در نقش پطرس و ریکاردو اسکامارچیو در نقش پونتیوس پیلاطس هستند. روپرت اورت هم بازیگر این فیلم است اما هنوز روشن نیست نقش او چیست.