محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی قاچاقچی مرغ در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای استان اعلام کرد: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۱۷۹ کیلوگرم مرغ به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه رسیدگیکننده به این پرونده پس از بررسیهای لازم و با توجه به عدم ارائه مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رحیمیان همچنین به تلاشهای مدیریت گمرک باشماق اشاره کرد و گفت: در بازرسی از یک دستگاه خودرو، کالای قاچاق کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه به آمار پروندههای رسیدگی شده از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲ پرونده کالا و خدمات به ارزش ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۱۵ پرونده قاچاق به ارزش ۶۹ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی ثبت شده است که مجموع محکومیتها به تخلفات به ۷۱ میلیارد ریال میرسد.
