۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۶

محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی قاچاقچی مرغ در کردستان

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی دام در شهرستان مریوان به پرداخت جریمه ۲۱ میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۱۷۹ کیلوگرم مرغ به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده پس از بررسی‌های لازم و با توجه به عدم ارائه مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رحیمیان همچنین به تلاش‌های مدیریت گمرک باشماق اشاره کرد و گفت: در بازرسی از یک دستگاه خودرو، کالای قاچاق کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه به آمار پرونده‌های رسیدگی شده از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲ پرونده کالا و خدمات به ارزش ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۱۵ پرونده قاچاق به ارزش ۶۹ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی ثبت شده است که مجموع محکومیت‌ها به تخلفات به ۷۱ میلیارد ریال می‌رسد.

