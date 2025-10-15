مراسم استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران ۳۰مهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نودانشجویان دانشگاه تهران، ویژه ورودی‌های مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴، روز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه در مصلی نماز جمعه تهران برگزار خواهد شد.

فرایند پذیرش نودانشجویان، از ساعت ۸ صبح در مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران آغاز می‌شود و سپس دانشجویان برای حضور در آئین رسمی، به محل برگزاری خواهند رفت.

این مراسم از ساعت ۹ صبح با حضور مسئولان دانشگاه، استادان، کارکنان و جمعی از دانشجویان برگزار می‌شود. در این آئین، ضمن خوش‌آمدگویی به نودانشجویان، برنامه‌های فرهنگی، هنری و معرفی بخش‌های مختلف دانشگاه نیز اجرا خواهد شد.

آئین استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران، فرصتی برای آشنایی دانشجویان جدید با محیط علمی و فرهنگی دانشگاه و آغاز رسمی مسیر تحصیل آنان در بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین دانشگاه کشور است.