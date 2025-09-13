  1. استانها
اجرای طرح هادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مرزی بیله سوار

اردبیل- مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مرزی بیله سوار از اجرای طرح هادی روستای بزرگ بابک از توابع بخش مرکزی شهرستان بیله سوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رحیمی ظهر شنبه در بازدید از بخش مرکزی شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای و اجرای طرح هادی و با هدف بهبود زیرساخت‌های عمران روستایی و ارتقا خدمات عمومی و ایجاد بستر مناسب برای رشد و آبادانی روستاهای شهرستان‌ها، طرح هادی در روستاهای این شهرستان اجرا می‌شود.

وی افزود: برابر برنامه ریزی‌های انجام یافته اجرای پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن در فصل کاری، شاهد اجرای طرح هادی در روستای بابک این شهرستان هستیم.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مرزی بیله‌سوار گفت: حجم عملیات اجرایی طرح هادی روستای بزرگ بابک ۷ هزار مترمربع اجرای آسفالت مکانیزه داخل معابر روستای بابک است.

رحیمی ادامه داد: این عملیات اجرایی از محل اعتبارات استانی و ملی قیر رایگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست و تا چند روز آینده به اتمام خواهید رسید.

