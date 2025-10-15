  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

رحیمی: ۷ هزار ویزیت در منزل برای جامعه ایثارگران استان ایلام انجام شد

ایلام - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: در سال جاری هفت هزار ویزیت در منزل برای جامعه ایثارگران استان ایلام انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی ظهر چهارشنبه در همایش آموزش پایش سلامت و سالمندی برای جامعه ایثارگران اظهار کرد: میانگین سن والدین معظم شهدا در استان ایلام به ۷۶ سال و میانگین سن جانبازان سرافراز به ۶۴ سال رسیده است.

وی ادامه داد: افزایش سن والدین معظم شهدا و جانبازان سرافراز، اهمیت مسأله پایش سلامت و ویزیت در منزل و مسأله درمان را از اهمیت بالایی برخوردار کرده است.

رحیمی تصریح کرد: در سال جاری هفت هزار ویزیت در منزل برای جامعه ایثارگران سالمند استان توسط پزشکان انجام شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام افزود: امروز آموزش پایش سلامت و سالمندی برای جامعه ایثارگران با حضور پزشکان و متخصصان انجام گرفته است.

وی گفت: ۲۵ پزشک در استان ایلام در طرح پایش سلامت با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همکاری می‌کنند.

