استاندار ایلام:جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نماد توان و عظمت نظامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز شنبه در مراسم گرامیداشت هفتمین روز شهادت سردار شهید حاج نظر همتی در بخش دوم سخنان خود اظهار داشت: شهادت آرزوی دیرینه این رزمنده شجاع و فرمانده تأثیرگذار دوران دفاع مقدس بود که سالها پس از دوران دفاع مقدس نیز با ایمان و استقامت زندگی کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید و ۱۷ و هزار ۸۰۰ جانباز این استان، افزود: این آمار گویای تاریخ پرافتخار، رشادت و پایمردی مردم ولایتمدار این دیار در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
استاندار ایلام تصریح کرد: نسل جوان و انقلابی امروز استان ایلام نیز در برابر فتنهها و توطئههای دشمنان، هوشمندانه و با بصیرت عمل کرده و نشان داده است که راه شهیدان زنده و پررهرو است.
کرمی با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان تأکید کرد: انقلاب اسلامی تا زمانی که در مسیر آرمانهای شهیدان، استقامت ایثارگران و آزادگان حرکت کند، بیمه است و هیچ قدرت و دشمنی نمیتواند آن را از مسیر اصلیاش منحرف کند.
وی با اشاره به دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی در شرایط سخت تحریمها، گفت: جمهوری اسلامی ایران با خودباوری و تلاش دانشمندان و جوانان خلاق خود به پیشرفتهترین فناوریها و تجهیزات دفاعی دست یافته و اکنون در سطح منطقه، قدرتی مؤثر و دارای حرف برای گفتن است.
وی ایلام با اشاره به ایستادگی مردم مظلوم غزه اظهار کرد: آنچه امروز در غزه شاهد آن هستیم، نتیجه مقاومت، شهادتطلبی و دلاوری مردمی است که در سختترین شرایط از آرمان آزادی و کرامت انسانی دفاع کردند.
وی افزود: دشمنانی که حتی به کودکان، زنان و سالخوردگان رحم نمیکنند و مسیر دستیابی مردم به آب و غذا را مسدود میسازند، همانهایی هستند که میخواهند در برابر ملت ایران و انقلاب اسلامی نیز صفآرایی کنند.
کرمی تأکید کرد: این دشمنان هرگز با آرمانهای انقلاب اسلامی کنار نخواهند آمد؛ اگرچه ممکن است در ظاهر و پشت تریبونها سخنان فریبندهای بر زبان آورند، اما در عمل همواره در دشمنی با ملت ایران ثابتقدماند.
وی گفت: اگر امروز ملت غزه در آستانه پیروزی قرار گرفته است، حاصل صبر، پایداری و جانفشانی هزاران شهید و جانباز است؛ رزمندگانی که در اسارت و سختیها ایستادند و امروز دشمن صهیونیستی در برابر عظمت آنان به زانو درآمده است.
استاندار ایلام با اشاره به جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه، یادآور شد: دستاوردهای بزرگ و اقتدار امروز ایران، مرهون اندیشه ناب انقلاب اسلامی و رهبری الهی آن است که توانسته جبهه مقاومت را در مسیر حق و عدالت مستحکم نگاه دارد.
کرمی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان کرد که در این نبرد، سرزمین اشغالی با وسعتی کمتر از ۲۰ هزار کیلومتر مربع، هدف موشکهای دقیق نیروهای مقاومت قرار گرفت و رژیم صهیونیستی دریافت که توان رویارویی مستقیم با ایران اسلامی و محور مقاومت را ندارد.
