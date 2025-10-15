  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

پایان فیلمبرداری «روماک»

با پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «روماک» به کارگردانی بهمن گودرزی مراحل پس از تولید آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مراحل پس از تولید فیلم سینمایی «روماک» به نویسندگی رحیم ناظریان، کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور که چندی پیش در شمال کشور فیلمبرداری شد، آغاز شده است تا برای حضور در چهل‌ و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.

«روماک» در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده و قصه‌ای کودکانه در دهه ۵۰ را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در روزگاری دور و در چراگاهی سبز «روماک» و «بارانک» از دو دنیای متفاوت گرفتار کینه، حسادت و رقابت می‌شوند و در انتها به رفاقتی می‌رسند که ماحصل آن عشق و محبتی زلال و کودکانه است. «حنا» بزغاله دست‌آموز بانی این روابط و حوادث است.

امیررضا جوکار و لیا رامین‌فر دو بازیگر کودک نقش‌های اصلی این قصه هستند و همچنین میترا رفیع، هادی حجازی‌فر، کاظم نوربخش و رضا فیاضی هنرمندانی هستند که در این اثر نقش‌آفرینی کرده‌اند.

عکس از سمیرا بختیاری است.

آروین موذن زاده

