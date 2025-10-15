پایان فیلمبرداری «روماک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، مراحل پس از تولید فیلم سینمایی «روماک» به نویسندگی رحیم ناظریان، کارگردانی بهمن گودرزی و تهیهکنندگی محمد کمالیپور که چندی پیش در شمال کشور فیلمبرداری شد، آغاز شده است تا برای حضور در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.
«روماک» در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده و قصهای کودکانه در دهه ۵۰ را روایت میکند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در روزگاری دور و در چراگاهی سبز «روماک» و «بارانک» از دو دنیای متفاوت گرفتار کینه، حسادت و رقابت میشوند و در انتها به رفاقتی میرسند که ماحصل آن عشق و محبتی زلال و کودکانه است. «حنا» بزغاله دستآموز بانی این روابط و حوادث است.
امیررضا جوکار و لیا رامینفر دو بازیگر کودک نقشهای اصلی این قصه هستند و همچنین میترا رفیع، هادی حجازیفر، کاظم نوربخش و رضا فیاضی هنرمندانی هستند که در این اثر نقشآفرینی کردهاند.
عکس از سمیرا بختیاری است.
