پایان فیلمبرداری «روماک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مراحل پس از تولید فیلم سینمایی «روماک» به نویسندگی رحیم ناظریان، کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور که چندی پیش در شمال کشور فیلمبرداری شد، آغاز شده است تا برای حضور در چهل‌ و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.

«روماک» در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده و قصه‌ای کودکانه در دهه ۵۰ را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در روزگاری دور و در چراگاهی سبز «روماک» و «بارانک» از دو دنیای متفاوت گرفتار کینه، حسادت و رقابت می‌شوند و در انتها به رفاقتی می‌رسند که ماحصل آن عشق و محبتی زلال و کودکانه است. «حنا» بزغاله دست‌آموز بانی این روابط و حوادث است.

امیررضا جوکار و لیا رامین‌فر دو بازیگر کودک نقش‌های اصلی این قصه هستند و همچنین میترا رفیع، هادی حجازی‌فر، کاظم نوربخش و رضا فیاضی هنرمندانی هستند که در این اثر نقش‌آفرینی کرده‌اند.

عکس از سمیرا بختیاری است.