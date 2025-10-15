عظیمی فر:خط لوله پارس با بودجه ۱۵۰ میلیون یورویی، جایگزین تانکرهاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق عظیمی‌فر، صبح چهارشنبه صبح چهارشنبه در آئین امضای توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز با اشاره به دستاوردهای یک سال اخیر، وضعیت کلی انتقال فرآورده‌ها را مطلوب توصیف کرد و گفت: شاخص‌های کلیدی در زنجیره پایین‌دست صنعت پالایش بهبود یافته‌اند.

وی ادامه داد: ذخایر ترکیبی نفت و گاز نیروگاه‌های استان فارس اکنون به رقم قابل توجه ۸۶ میلیون لیتر رسیده است. این رقم، در مقایسه با سال گذشته، افزایشی ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد و به‌عنوان یک پشتوانه استراتژیک، امنیت سوخت کشور و به خصوص استان فارس را تضمین می‌کند.

معاون وزیر نفت همچنین به توسعه فیزیکی شبکه انتقال اشاره کرد و افزود: در دوازده ماه گذشته، زیرساخت انتقال فرآورده‌های نفتی نزدیک به یکهزار کیلومتر گسترش یافته که از این میزان، حدود ۸۰۰ کیلومتر آن رسماً وارد چرخه بهره‌برداری شده است. این خطوط جدید، شامل انشعابات مهمی برای اتصال به پالایشگاه بندرعباس و دیگر مراکز توزیع اصلی است.

عظیمی فر گفت: امروز شاهد افتتاح همزمان دو پروژه کلیدی، شامل خط لوله پارس و خط لوله مهرآران به شیراز خواهیم بود و این شاهراه انتقال دارای طولی نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر، قطر ۱۴ اینچ و ظرفیت جابه‌جایی روزانه ۷۳ هزار بشکه فرآورده است.

وی ادامه داد: ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه عظیم، ۱۵۰ میلیون یورو تعیین و اجرای آن به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با برنامه زمان‌بندی ۳۶ ماهه سپرده شده است و مهم‌ترین دستاوردهای این خط لوله، علاوه بر بهینه‌سازی هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش اتلاف فرآورده‌ها، جلوگیری از تصادفات جاده‌ای ناشی از حمل‌ونقل با تانکر و تقویت چشمگیر امنیت انرژی استان فارس خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: به موازات اجرای پروژه خط لوله، انبار نفتی با ظرفیت تکمیلی ۸۰ میلیون لیتر نیز در فصل‌های آتی عملیاتی خواهد شد. کلیه این فعالیت‌ها با رویکرد اصلی بهره‌گیری از تخصص نیروهای جوان منطقه، ارتقا همکاری بین کارفرما و پیمانکاران و استفاده حداکثری از منابع موجود در دستور کار دولت قرار دارد.