۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

حسینی: «فارس» میزبان اعضای کمیسیون انرژی مجلس خواهد بود

شیراز- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از سفر اعضای این کمیسیون به استان فارس و شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی گفت: از آنجایی که استان پهناور فارس علاوه بر داشتن میادین نفت و گاز و نزدیکی به خلیج فارس، صنایع متعددی را در خود جای داده است همواره یکی از درخواست‌های مطرح شده آشنایی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه انرژی با نیازها و توانمندی‌های انرژی بوده، بنابراین به عنوان عضو شورای راهبردی انرژی استان و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تلاش شد اعضای این کمیسیون با حضور در استان و شهر شیراز از این ظرفیت‌ها اطلاعات میدانی بیشتری کسب کنند.

وی شرکت در جلسه بررسی مشکلات ناترازی برق با حضور فعالان و مدیران عامل نیروگاهای برق استان فارس را از برنامه‌های حضور کمیسیون انرژی در شیراز عنوان کرد و افزود: شرکت در شورای راهبردی انرژی استان با حضور فعالان انرژی و مدیران عامل شرکت‌های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی جهت بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه انرژی استان فارس از دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نشست‌ها و جلسات قبلی با تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، بازدید از تعدادی از صنایع انرژی بخش دولتی و غیردولتی استان در دستور کار سفر کمیسیون انرژی و تعدادی از مدیران اجرایی بخش انرژی خواهد بود.

حسینی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته دستور کلنگ‌زنی خط لوله انتقال فراورده‌های نفتی مهرآران-فسا-شیراز با عنوان «خط لوله پارس» از وزیر نفت اخذ شده است که در صورت فراهم شدن مقدمات کار، عملیات اجرایی این پروژه مهم و زیرساختی در سفر کمیسیون انرژی به شیراز آغاز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به علت همزمانی این سفر با هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی و نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵، اعضای کمیسیون با همراهی مدیران اجرایی حوزه انرژی از این نمایشگاه نیز بازدید خواهند کرد.

