۳۰ فقره پرونده کلاهبرداری اینترنتی در الیگودرز تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در سخنانی، اظهار داشت: در پی مراجعه یک شهروند به پلیس فتا الیگودرز مبنی بر این که افرادی سودجو و ناشناس با حک‌کردن اکانت تلگرامی وی و ارسال پیام به مخاطبان وی و درخواست واریز مبلغی به حسابی که از سوی کلاهبرداران معرفی شده است از آنها کلاهبرداری کرده‌اند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی پنج کلاهبردار را دراین‌رابطه شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، گفت: متهمان به جرم خود اعتراف و ۳۰ فقره کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد ریال از آنها کشف شده است.