نوذری: همدلی و پرهیز از اختلافات رمز موفقیت مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر پنجشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه شوراها مظهر مردمسالاری و تضارب آرا هستند، اظهار کرد: اختلافنظر در شورا طبیعی است، اما زمانی که از حد متعارف عبور کند، به زیان شهر و شهروندان تمام میشود.
وی با اشاره به شرایط فعلی استان افزود: قزوین امروز بیش از هر زمان دیگر به همگرایی و تعامل میان دستگاههای مدیریتی نیاز دارد و نباید اجازه داد حواشی و منازعات، مسیر خدمترسانی را مختل کند.
استاندار قزوین تأکید کرد: ضدانقلاب و رسانههای بیگانه از کوچکترین اختلافات داخلی سوءاستفاده میکنند و با تحریف واقعیت، به دنبال تخریب چهره نظام هستند، بنابراین هوشیاری و همدلی در شرایط کنونی یک ضرورت است.
نوذری در ادامه با اشاره به رویکرد دولت دکتر پزشکیان گفت: مردم از تنشهای سیاسی خستهاند و دولت جدید با گفتمان «وفاق و همدلی» روی کار آمده است؛ از نخستین روز مسئولیتم در قزوین نیز تلاش کردهام تا همه جریانهای سیاسی را پای کار بیاورم تا مسائل اصلی استان همچون آب، بهداشت و راهها با همکاری جمعی حل شود.
وی با بیان اینکه قزوین از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و انسانی بینظیری برخوردار است، افزود: توسعه گردشگری، سرمایهگذاری و عمران شهری میتواند این شهر را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عمر مسئولیتها کوتاه است، اما نام نیک خدمت به مردم ماندگار خواهد ماند.
