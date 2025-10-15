لزوم احیای باغات سمنان؛ هویت تاریخی و فرهنگی شهر بازگردانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدس پور صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه احیای باغات یکی از مواردی که در حفظ آب و خاک مؤثر است، ابراز داشت: از این رو با هر گونه تغییر کاربری در سمنان برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه احیای باغات می‌تواند به توسعه گردشگری نیز کمک کند، افزود: به عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر سمنان این مهم در دستور کار است.

معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه تأمین آب چشمه گل رودبار در حیات و پویایی شهر کمک کننده است، بیان کرد: احداث نهرهای سنتی برای باغات در اولویت است.

قدس پور با بیان اینکه پروژه انتقال آب استخر زاوقان به طول یک کیلومتر به اجرا درآمد، تصریح کرد: هدف این طرح افزایش بهره وری و بهبود راندمان آبی است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: این پروژه به انتقال آب باغات شهرستان سمنان کمک کرده است.