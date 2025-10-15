هشدار فرماندار گچساران نسبت به حضور نیافتن مدیران در جلسات

به گزارش خبرنگار مهر؛ ایوب مقیمی بعداظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری گچساران گفت: همه مدیران ادارات باید در جلساتی که در شهرستان دعوت می‌شوند حضور پیدا کنند و گرنه بدون تعارف با مدیر طبق مر قانون برخورد خواهد شد.

وی رضایت مندی مردم را الویت کاری هر مدیری دانست و اظهار کرد: طبق گزارشات بعضی از ادارات، مدیران بدون حاشیه انجام وظیفه می‌کنند که من واقعاً تشکر می‌کنم و مردم هم قدردان مدیرانی هستند که پای کار باشند.

فرماندار گچساران با اشاره به روز جهانی نابینایان و تاکید و توجه بیشتر به این قشر، بیان کرد: مسئولین باید کمک حال نابینایان باشند وحضور نیافتن برخی مدیران در این برنامه‌ها نشان بی‌معرفتی در انجام خدمتگذاری به این قشر است.

وی تاکید کرد: جلسات اداری محل تصمیم‌سازی و پاسخگویی است، نه حضور تشریفاتی کسانی که مسئولیت قبول کرده‌اند، باید پای کار مردم و نظام باشند.

مقیمی با اشاره به برگزاری جشنواره ثبت جهانی روستای مارین در ماه آینده گفت: این جشنواره در سطح ملی برگزار خواهد شد آبروی شهرستان، استان و حتی کشور در میان است لذا همه دستگاه‌ها باید در اجرای آن مشارکت جدی داشته باشند.

وی بر کیفیت و سرعت پروژه‌های عمرانی شهرستان تأکید کرد وافزود: بعضی از ادارات در شهرستان پروژه و خدمات خوبی انجام می‌دهند و مردم باید از خدمات نظام آگاه باشند.

فرماندار گچساران نقش رسانه‌ها را در شفاف‌سازی، مطالبه‌گری و همراهی با مردم حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها حق دارند نقد کنند، اما انتظار داریم قبل از انتشار، با مدیر مربوطه تماس بگیرند و اگر پاسخی داده نشد یا اصلاحی صورت نگرفت، آن‌گاه انتقاد کنند اذااین روش، هم اخلاقی و مؤثر است.

اجرا نشدن مصوبات قانون جمعیت جوانی توسط مدیران شهرستان

مسئول امور بانوان فرمانداری گچساران هم با انتقاد از عملکرد برخی ادارات در اجرای مصوبات مربوط به سیاست‌های جوانی جمعیت، گفت: قانون به صراحت وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده اما برخی نهادها نه‌تنها همکاری نمی‌کنند، بلکه در مقابل اجرای آن نیز مقاومت نشان می‌دهند.

سیده حکیمه حسینی در نشست بررسی وضعیت اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای اداری گچساران، افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر و حتی ورود مستقیم امام جمعه به موضوع، برخی دستگاه‌ها از اجرای مصوبات قانونی خودداری کرده‌اند که این بی‌توجهی، تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۳۲ قانون جوانی جمعیت، افزود: بر اساس این قانون، دستگاه‌هایی از جمله شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند یک‌سوم ظرفیت تبلیغاتی خود را به موضوع جوانی جمعیت اختصاص دهند، اما برخی ادارات حتی اجازه نصب بنر روی پل‌های هوایی را به دستگاه‌های متولی مانند بهداشت نمی‌دهند.

مسئول امور بانوان فرمانداری گچساران با اشاره به موضوع واگذاری زمین‌های مشمول طرح جوانی جمعیت نیز بیان کرد: تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی درباره روند قرعه‌کشی این زمین‌ها انجام نشده و این در حالی است که مراجعات مردمی به این‌جانب همچنان ادامه دارد. در نبود اطلاعات رسمی، پاسخ دادن به مردم ممکن نیست و مسئولیت این بی‌اطلاعی باید از دوش ما برداشته شود.

وی به بی‌توجهی به قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای فرزند اشاره کرد و ادامه داد: قانون سال ۱۳۹۵ صراحتاً ساعت کاری مادران دارای فرزند زیر شش سال و دانش‌آموز ابتدایی را کاهش داده، اما همچنان برخی مدیران این قانون را اجرا نمی‌کنند و حتی کارمندان زن برای دریافت این حق قانونی، باید شخصاً پیگیری کنند.

حسینی خواستار ارسال تذکر کتبی به ادارات متخلف در این زمینه شد و گفت: اگر بخشنامه‌ها و قوانین نادیده گرفته شوند، ساختار اداری عملاً قانون‌گریز خواهد بود و نمی‌توان انتظار بهبود در شاخص‌های جمعیتی داشت.