افتتاح و کلنگ طرح ها در گچساران ۷ هزار شغل ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت اظهار کرد: همه مدیران باید عملکرد یک ساله خود را به مردم توسط رسانه‌ها اطلاع رسانی کنند تا مردم از خدمات دولت آگاهی داشته باشند.

افتتاح طرح‌ها نمادین نباشد

وی افزود: هر طرح یا پروژه‌ای که در هفته دولت افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود نباید نمادین و یک ساعت بعد درب آن بسته شود بلکه فردای همان روز باید مردم از خدمات آن استفاده کنند.

فرماندار گچساران بودجه و اعتبار تخصیص یافته امسال ادارات شهرستان را زیاد دانست و بیان کرد: به لطف دولت و نماینده مردم، بودجه به حدی است که مدیری نخواهد به بهانه عدم پول کار بکنند.

مدیریان کیفیت طرح را فدای سرعت نکنند

وی با بیان اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان فقط برای راه اندازی یک پارک در شهرستان تخصیص یافته است، تاکید کرد: بهانه عدم اعتبار بی انصافی است و مدیران کیفیت پروژه را فدای سرعت نکنند چرا که پول بیت المال به هدر می‌رود.

مقیمی با اشاره به اجرای صدها طرح بزرگ اشتغال زایی در شهرستان تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش مسیولین استانی و شهرستانی و جذب تعدادی سرمایه گذار با صدها هزار میلیارد تومان پول، ٨۰ درصد این طرح‌ها تا پایان سال اجرایی خواهند شد.

کلنگ زنی و افتتاح طرح‌ها ۷ هزار شغل ایجاد می‌کند

وی ارمغان بهره برداری این پروژه‌ها را اشتغال مستقیم برای ۷ هزار نفر دانست و تاکید کرد: مدیران باید نهایت همکاری را با سرمایه گذار در راه اندازی این طرح‌ها انجام دهند.

فرماندار شهرستان گچساران از برخی دستگاه‌های دولتی خواست بودجه فرهنگی خود را در اختیار فرهنگ و ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و مردم قرار دهند.

گچساران ثروتمندترین شهر کشور ولی بی تفاوت به محلات فقیر

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران در این جلسه، این شهرستان را ثروتمندترین شهر کشور دانست و گفت: شهرستان با وجود پتانسیل و ظرفیت بالا، متأسفانه دارای محلات فقیری هستند که بی تفاوت از آن می‌گذریم.

سرهنگ صالحی افزود: ما نباید نسبت به این محلات بی خیال و راضی شویم باید حرکت و اقدام مثبتی انجام دهیم.

وی اظهار کرد: شهرستان گچساران معبر راهیان نور، کربلا و توریست می‌باشد باید قدر این ظرفیت‌ها را بدانیم و از آن به خوبی استفاده کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران با بیان اینکه این شهرستان نسبت ظرفیت‌هایش خیلی عقب است بیان داشت: هر گوشه از کار را که انجام می‌دهیم جای دیگرش خراب می‌شود و این نیازمند تلاش و دغدغه بیشتر مسئولین را می‌طلبد.

وی با اشاره به پیشرفت شهرهای بزرگ در کشور اظهار کرد: ما اگر بخواهیم همانند دیگر شهرها پیشرفتی داشته باشیم باید بی تفاوت نباشیم و بیشتر کار و تلاش کنیم چرا که خوشبختانه در وضعیت فعلی بودجه خوبی شهرستان دارد.

سرهنگ صالحی کار نکردن و بی تفاوتی مسئولین را خیانت دانست و بیان کرد: ما نباید به وضع موجود راضی باشیم باید هر کدام از ما نسبت به کارمان حساس و دغدغه داشته باشیم تا گچساران پیشرفت کند.

۲۵ درصد جوانان گچسارانی هیچ گونه خدمات فرهنگی دریافت نمی‌کنند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران هم در این جلسه نبود بودجه فرهنگی را هشدار و زنگ خطری برای جوانان این شهر دانست و گفت :۲۵ درصد جوانان شهرستان گچساران هیچ گونه خدمات فرهنگی دریافت نمی‌کنند.

سید علی حسینی افزود: شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی شهرستان می‌توانند از مسئولیت‌های اجتماعی خود، از برنامه‌های فرهنگی و هنری حمایت کنند.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌ی اقدام جامع فرهنگی، هنری شهرستان اظهار داشت: با توجه به راه اندازی و تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر در شهرستان به زودی شاهد افزایش جمعیت هستیم و می‌بایست در چشم انداز اقدامات فرهنگی، آینده نگری را مد نظر قرار داده و برنامه ریزی دو سالانه و پنج سالانه داشته باشیم.

وی بیان داشت: تمامی اقدامات توسعه‌ای و زیر ساخت آنها می‌بایست دارای پیوست فرهنگی باشند.