معاون اجرایی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد سردار مصطفی مثنوی و با حکم سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلا، اسلامی سرهنگ پاسدار جمشید ارسلان جو به عنوان معاون اجرایی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

مراسم معارفه معاون اجرایی جدید سپاه فتح با حضور فرمانده سپاه فتح و مسئولان و مدیران سپاه فتح برگزار شد.

سرهنگ ارسلان جو پیش از این انتصاب، به مدت ۶ سال مسئولیت رئیس ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه فتح استان را بر عهده داشت.

معاون جدید اجرایی سپاه فتح، دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بوده و در بخش های مختلف سپاه مانند بازرسی، فرهنگی اجتماعی، طرح و برنامه و مالی و هم چنین ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه کهگیلویه و بویراحمد، تجربه و سوابق مدیریتی دارد.

وی در دوران مدیریت خود در معاونت فرهنگی اجتماعی و هم چنین طرح و برنامه و مالی سپاه فتح اقدامات و ابتکارات شاخصی داشته است.

نصب بیلبوردهای فرهنگی در ورودی و سطح شهر یاسوج و دیگر شهرهای استان، راه اندازی قرارگاه فضای مجازی سپاه فتح و راه اندازی چاپخانه سپاه فتح از اقدامات شاخص ارسلان جو در آن سال ها بوده است.

سرهنگ ارسلان جو در ستاد تخصصی بسیج اقشار نیز به خوبی نقش خود را در هدایت، هماهنگی، راهبری و پشتیبانی از اقشار ۲۰ گانه سپاه فتح انجام داد.

کمک به جوان سازی مدیران و پیشرفت عملکردی بسیج اقشار، پایش، ارزیابی و تجهیز رده های مختلف بسیج اقشار از دیگر اقدامات شاخص ارسلان جو در این سال ها بوده است.

هم چنین وی سال‌ها است به عنوان مدرس دانشگاه، سخنران و هادی بصیرتی سیاسی در مدارس، ادارات و سازمان ها و مراسمات مختلف نیز فعالیت می کند.

سرهنگ پاسدار جمشید ارسلان جو اینک با انتخاب سردار مثنوی به عنوان عضو جدید هیئت رئیسه سپاه فتح معرفی شده و به عنوان معاون اجرایی این سپاه مسئولیت‌های مهم جدیدی را بر عهده خواهد گرفت.