به گزارش خبرگزاری مهر، افشین بدخشان اظهار کرد: در شهرستان گچساران ۵ هزار معلول داریم که از این تعداد ۵۱۰ نفر کم بینا و نابینا هستند.

وی با گلایه از حضور نیافتن برخی مدیران در جلسه شورای مشارکت مردی بهزیستی گچساران، افزود: اعتبارات بهزیستی شهرستان پاسخگو این همه معلول نیست طبق قانون شرکت نفت، پتروشیمی و ادارات از مسیولیت های اجتماعی باید کمک کنند اما متأسفانه در جلسه حضور نیافتند و ما مورد بی مهری قرار گرفتیم.

رئیس اداره بهزیستی گچساران با اشاره به دسترس‌پذیری نامناسب مبلمان شهری برای نابینایان بیان کرد: بسیاری از معابر، ساختمان‌های اداری، اماکن عمومی و حتی وسایل حمل‌ونقل عمومی و پیاده روهای خطرناک و ناهموار برای افراد با آسیب‌های بینایی غیرقابل استفاده است.

وی عمده مشکل این قشر از معلولین را اشتغال و فرصت‌های شغلی در بسیاری از ادارات و نهادها برشمرد و تاکید کرد: یکی از بزرگترین موانع نابینایان نگرش‌های اجتماعی، برچسب‌ها، ترحم‌های نابجا و نگاه‌های کمرشکن است که گاهی از خود محدودیت‌های فیزیکی دردناک‌تر است.

بدخشان کمبود خدمات تخصصی، دسترسی نابرابر به خدمات آموزشی، توانبخشی در مناطق مختلف، عدم امکانات مناسب در ادارات و بانک‌ها، بیمارستان‌ها از دیگر مشکلات اجتماعی نابینایان دانست.