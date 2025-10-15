به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مظهری در حاشیه بازدید از مدرسه استثنایی به‌مناسبت روز جهانی عصای سفید با اشاره به ضرورت برابری فرصت‌های آموزشی برای همه اقشار جامعه اظهار کرد: آموزش برای تمامی افراد جامعه باید به‌صورت برابر، فراگیر و عادلانه فراهم شود و امکانات آموزشی بدون هیچ‌گونه تبعیض در اختیار همه دانش‌آموزان قرار گیرد، بهره‌مندی دانش‌آموزان دارای معلولیت از فرصت‌های آموزشی برابر، از شاخص‌های اصلی تحقق عدالت آموزشی است.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های آموزش‌وپرورش بیان کرد: خوشبختانه حوزه آموزش‌وپرورش از وجود نیروهای توانمند و مجرب در عرصه آموزش دانش‌آموزان استثنایی برخوردار است و از این حیث مشکل خاصی وجود ندارد، با این حال، لازم است در حوزه زیرساختی، موضوع مناسب‌سازی فضاهای آموزشی و تجهیز کامل مدارس ویژه به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار بوشهر هدف از این بازدید را بررسی دقیق نیازهای آموزشی، رفاهی و تجهیزاتی مدرسه بهارستان عنوان کرد و افزود: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش خواهد شد اقدامات لازم برای بهبود شرایط فیزیکی و ارتقای امکانات آموزشی این مدرسه در دستور کار قرار گیرد تا خدمات مطلوب‌تری به دانش‌آموزان نابینا ارائه شود.

فرماندار بوشهر ضمن گفت‌وگو با مدیر، معلمان و دانش‌آموزان، دیدگاه‌ها و مطالبات کادر آموزشی را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق جهت تکمیل تجهیزات، ارتقای زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای تخصصی این مرکز تأکید کرد.

در پایان این بازدید، فرماندار بوشهر با تقدیر از زحمات صادقانه کادر آموزشی مدرسه بهارستان و همچنین تلاش‌های دانش‌آموزان نابینا در مسیر علم‌آموزی تجلیل به‌عمل آورد.