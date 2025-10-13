به گزارش خبرگزاری مهر، جلسهای با محوریت نظارت بر امور محیط زیست، منابع طبیعی و ضرورت رعایت حقوق عامه، با حضور علی صالحی دادستان تهران، ولی اله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، محمد حسن زاده سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ (ویژه انفال و ثروتهای عمومی و شهرداریها) و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
در این جلسه مهمترین مسائل زیستمحیطی پایتخت از جمله وضعیت پسماند در منطقه آرادکوه و بحران تأمین آب در پارکهای جنگلی چیتگر و سرخهحصار مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران در ابتدای این نشست ضمن تأکید بر اینکه منابع طبیعی سرمایهی ملّی و ثروتهای خدادادی متعلق به همهی مردم کشور است، اظهار داشت: صیانت از حقوق عامه، نه یک انتخاب، بلکه تکلیف شرعی و قانونی ماست. دادستانی با استناد به مواد قانونی بهطور مستقیم پیگیر حقوق عامه و مهمتر از آن، پیشگیری از وقوع جرم است.
صالحی در گام نخست بر لزوم بررسی مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تأکید کرد و خواستار آن شد که شهرداری تهران، اداره کل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط زیست خروجی ملموس جلسات مشترک تعیین تکلیف زبالههای آرادکوه و اقدامات عملی برای امحای بهداشتی پسماند را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: همچنین در حوزه بحران آبهای زیرزمینی، شرکت آب منطقهای تهران، نسبت به مسدودی و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز اقدام و ظرف یک ماه آینده بر روی ۱۰ درصد باقیمانده چاههای کشاورزی که کنتور هوشمند روی آنها نصب نشده است، نصب شود.
وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تکالیف، خود در حوزه تغییر کاربریهای غیرمجاز جدیتر عمل کنند و احکام قطعی را اجرا کند. همچنین شهرداری تهران و صدا و سیما باید برای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و مقابله با زبالهگردی و توسعه زیرساختهای عملیاتی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات انباشته شده در حوزه مدیریت پسماند گفت: مقرر شد شاخصهای زیست محیطی لازم برای نصب دستگاههای زباله سوز توسط محیط زیست تهران تهیه و اقدام لازم به عمل آید.
وی همچنین یادآور شد: دادستانی تهران پیگیریهای لازم را در زمینه مدیریت شیرآبهها و تسریع در نقش شرکتهای دانشبنیان در این زمینه ادامه خواهد داد.
صالحی در بخش دیگری از این جلسه، موضوع خشکسالی و کاهش منابع آبی در پارکهای جنگلی چیتگر و سرخهحصار را مهم دانست و تأکید کرد: با توجه به خشک شدن بخشی از درختان این پارکها، مقرر شد منابع طبیعی زمین مورد نیاز برای احداث تصفیهخانه را تأمین کند.
وی اعلام کرد: شرکت آب و فاضلاب نیز موظف شد ظرف دو سال آینده نسبت به احداث تصفیهخانه در پارک چیتگر اقدام کند و تا زمان بهرهبرداری، تأمین آب این پارکها از طریق تانکر و سایر روشهای اضطراری انجام شود.
وی تأکید کرد که پارکهای جنگلی تهران بهعنوان ریه تنفسی پایتخت نقش حیاتی دارند و دادستانی با جدیت نظارت لازم را اعمال کرده و با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد کرد.
دادستان تهران اعلام کرد: شرکت آبفای تهران موظف است ظرف دو ماه آینده نسبت به اتمام پروژه لولهگذاری و رفع مشکل فاضلاب منطقه ۱۹ اقدام نموده و گزارش نهایی را به دادستانی ارائه دهد.
دادستان تهران، نقش فرهنگسازی و رسانهها بهخصوص صداوسیما را در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت: تغییر نگرش عمومی نسبت به محیط زیست، نیازمند برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها است.
صالحی در پایان با اشاره به تهدیدات زیست محیطی موجود در استان تهران، هشدار داد: تخریب منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی را به مخاطره میاندازد و دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیتهای قانونی، با این پدیده مقابله خواهد کرد.
