مردم شاهرود اجازه اجرای شهرک ۴۰۷هکتاری در دامنه شاهوار را نخواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ولیان غروب چهارشنبه در گردهمایی مردم و فعالان محیط زیست در دفتر امام جمعه شاهرود، با اشاره به مواضع مستمر حجت‌الاسلام امینی در دفاع از محیط زیست گفت: طی یک دهه فعالیت برای حفظ قله شاهوار، امام جمعه شاهرود همواره شنونده دغدغه‌های فعالان محیط زیست بوده و مردم قدردان این همراهی خواهند بود.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد نماینده شاهرود در مجلس افزود: متأسفانه نماینده شهرستان در قبال موضوع شاهوار به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل نکرده است، لذا امیدواریم از این پس شاهد فرصت‌سوزی بیشتری نباشیم و ایشان گام‌های مؤثری برای حفظ محیط زیست منطقه بردارند.

فعال محیط زیست شاهرود، در ادامه با تقدیر از موضع‌گیری اخیر استاندار سمنان پیرامون شاهوار گفت: برای اولین بار است که از استاندار فعلی تشکر می‌کنیم چرا که ایشان پذیرفته‌اند مسیر توسعه باید پایدار باشد؛ مسیری که در آن زندگی، حیات و آینده مردم فدای منافع آنی یک معدن نشود.

ولیان در توضیح این موضع که این اقرار به حق حیات و جان مردم، همان مطالبه‌ای است که از ابتدا از استاندار انتظار می‌رفت، افزود: موضوعاتی مانند شاهوار باید در سطح ملی و با نظر کارشناسی سازمان محیط‌زیست تصمیم‌گیری شود.

وی در ادامه با طرح پرسش اساسی درباره پروژه شهرک ۴۰۷ هکتاری هشدار داد: برای شهرکی که در پایین‌دست شاهوار برنامه‌ریزی شده و قرار است چهار برابر بسطام با سی‌هزار نفر جمعیت باشد، با کدام آب تأمین خواهد شد؟ این پرسش اساسی است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند.

دبیر جمعیت مردمی دیده‌بان طبیعت شاهرود با طرح پرسشی اساسی درباره پروژه شهرک‌سازی نکارمن گفت: این سوال بزرگ در ذهن همه مردم وجود دارد که طراحان این شهرک عظیم، آب و فاضلاب آن را چگونه تأمین خواهند کرد؟ حتی برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی کوچک، داشتن مجوز آب شرط اولیه است.

ولیان با اشاره به وضعیت بحرانی آب در منطقه هشدار داد: در شرایطی که دو شهر شاهرود و بسطام با کم‌آبی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چگونه مجوز احداث شهر جدید صادر شده؟ آیا شرق استان سمنان به محلی برای درآمدزایی افراد خاص تبدیل شده یا قرار است خدمتی به مردم شود؟ آینده فرزندان ما را نباید قربانی منافع زودگذر کرد.

وی از اقدام سازنده سازمان محیط‌زیست خبر داد و تأکید کرد: این سازمان در نامه‌ای به استاندار سمنان خواستار توقف هرگونه عملیات شهرک‌سازی در دامنه شاهوار تا زمان بررسی کامل همه جوانب شده است، زیرا این طرح تاکنون بدون مطالعات کارشناسی لازم پیش رفته است.

ولیان در پایان موضع قاطع مردم منطقه را اینگونه تشریح کرد: ما خواستار کارشناسی دقیق و توسعه پایدار در نکارمن هستیم و مردم شاهرود هرگز اجازه بازگشایی معدن بوکسیت تاش و اجرای پروژه‌های شهرک‌سازی در این منطقه را نخواهند داد.