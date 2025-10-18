به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دفتر خود با اشاره به ماجرای معدن بوکسیت تاش در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار، ابراز کرد: ما مکرراً اظهار نظر کرده و به این موضوع پرداخته‌ایم و بر خلاف هیاهویی که برخی دوست دارند به آن دامن بزنند، از روز اول هم همه مدیران کشوری در وزارت صمت، ایمیدرو و … نشست‌هایی داشته‌ایم و با استاندار سمنان نیز صحبت‌هایی را کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه جلسات مفصلی با مسئولان در ارتباط با این معدن برگزار شده است، افزود: نشست‌های متعددی نیز با افرادی از نهادهای عمومی و مردمی مانند ان جی اوها و سمن‌ها و … برگزار شده است و در تمام این نشست‌ها و جلسات اعلام کرده‌ایم که خط قرمز ما در معدن تاش و در تمام معادن شهرستان، حوزه زیست انسانی است.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کجا حوزه زیست انسانی به خطر بیافتد یکی از مخالفان پیش قراول این تصمیم خواهم بود، گفت: در شورای معادن استان سمنان بنده نماینده ناظر بوده و حضور دارم لذا نظرات ما درج شده است و هرگز بدون رعایت منافع عمومی اجازه بهره برداری از چنین کارهایی را نه داده‌ایم و نه می‌دهیم.

عجم با بیان اینکه در گذشته نیز مردم و مسئولان با هر شیوه‌ای جلوی این کار را گرفته‌اند و امروز هم همین است، گفت: پیگیری‌های مفصلی صورت گرفته است و معتقد هستیم که نباید برای مردم ناامنی روانی ایجاد کنیم.

وی افزود: ما پیگیری کرده و خواهیم کرد همچنین به شدت مخالفت کرده‌ایم در وزارت صمت و یکی از دلایلی که پروانه بهره برداری معدن تاکنون صادر نشده ایستادگی بنده به عنوان نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی است و من نیز در کنار مردم هستم آنجایی که می‌گویند منابع آب آلوده می‌شود با فرض نگاه کارشناسی، باید مخالفت کرد آنجایی که می‌گویند محیط زیست انسانی دچار آسیب می‌شود همچنین ما مخالف خواهیم بود و آنجایی که حتی وحوش ما و منابع طبیعی دچار مشکل شود نیز مخالفت با ادامه کار خواهیم داشت لذا مجموعه این پیگیری‌ها موجب شده تا عارف معاون اول رئیس جمهور دستور داده بود که فرآیند تجدید پروانه طی شود.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور و مقاومت ما و همراهی مسئولان دوباره سبب شد تا این امر به بوته کارشناسی گذارده شود و دستگاهی مانند محیط زیست که یک دستگاه حاکمیتی است صراحتاً اظهار نظر کرده و مخالف است لیکن آنچه دست من به عنوان نماینده را پر می‌کند همین اظهار نظرهای رسمی و کارشناسی مانند محیط زیست و منابع است و ما با استناد به این موارد مخالفت خودمان را اعلام کرده‌ایم از سوی دیگر وقتی معاون اول رئیس جمهور دید که محیط زیست مخالف است اما فلان دستگاه دیگر موافق لذا جلسه‌ای گذاشته شده و موافقان و مخالفان نظرات خودشان را بیان کرده‌اند تا تصمیم نهایی گرفته شود ما البته نسبت به این موضوع حساسیت داشته و بی تفاوت نخواهیم بود.