تیم «دختران هرمزگان» «کهگیلویه و بویراحمد» را ۶۹ بر ۳۴ شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار شنبه عصر رقابت‌های بسکتبال المپیاد استعدادهای برتر کشور در بخش دختران، با دیدارهای مرحله گروهی پیگیری شد و تیم منتخب هرمزگان در دومین مصاف خود عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت.

شاگردان اسماً حیدری‌پوری با شروعی طوفانی و انسجام تاکتیکی مثال‌زدنی از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در اختیار گرفتند و با دفاع منسجم و حملات هدفمند اختلاف امتیاز قابل توجهی با حریف خود ایجاد کردند.

دختران هرمزگانی در هر چهار کوارتر بازی برتری خود را حفظ کرده و با تکیه بر بازی تیمی و دقت در پرتاب‌ها موفق شدند در پایان با نتیجه ۶۹ بر ۳۴ به یک پیروزی پرگل و ارزشمند دست یابند.

تیم منتخب هرمزگان با این برد مقتدرانه گام بلندی برای صعود از گروه خود برداشت و با روحیه‌ای بالا آماده دیدار بعدی در این رقابت‌ها خواهد شد.