وقوع دو فقره تصادف ۸ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد دو خودروی سواری ظهر پنجشنبه در محور ارومیه – روستای انهر، ۶ نفر مصدوم شدند.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

رضازاده افزود: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر ۶ مصدوم را برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز درمانی ارومیه منتقل کردند.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز، اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش اساسی در پیشگیری از بروز چنین حوادث ناگواری دارد.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی نیز گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پراید در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

به گفته وی این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رهاسازی وانجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.