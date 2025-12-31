به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه شامگاه چهارشنبه به همراه اعضای مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان با حضور در کانون تشکیلات اسلامی مهدیار واقع در مسجد امام هادی علیه‌السلام با فعالان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با حضور اهالی مسجد و ساکنان محله برگزار شد و اجرای گروه سرود مسجد، فضای معنوی و پرنشاطی به برنامه بخشید. در این نشست، بر نقش مساجد در تربیت دینی و فرهنگی نسل نوجوان و جوان تأکید شد.

کانون مهدیار با حمایت روحانی مسجد و همراهی نوجوانان و جوانان فعال، توانسته است ظرفیت‌های مناسبی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در سطح محله ایجاد کند و برنامه‌های متنوعی را به اجرا بگذارد.

در ادامه، روحانی مسجد و مسئول کانون گزارشی از فعالیت‌ها، کلاس‌ها و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی کانون ارائه کردند و به بیان دستاوردها و چالش‌های موجود پرداختند.

در پایان این دیدار، حجت‌الاسلام چقامیرزایی با بازدید از بخش‌های مختلف کانون، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و امکانات موجود قرار گرفت و مسائل و مشکلات کانون مهدیار مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.