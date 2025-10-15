  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰:۴۷

سلمانخواه: ساخت و ساز در محدوده خانه تاریخی قدیری رشت متوقف شود

رشت- سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان توقف عملیات ساخت‌ و ساز در محوطه خانه تاریخی قدیری رشت را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمان‌خواه شامگاه چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: پس از اطلاع از انجام عملیات ساخت‌وساز یک ساختمان سه طبقه در محدوده خانه تاریخی قدیری درخواست توقف فوری عملیات ساخت و ساز را از شهرداری منطقه یک رشت کرد.

وی با تأکید بر اینکه خانه تاریخی قدیری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، افزود: هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت‌وساز در این محوطه و حریم آن، مستلزم انجام بررسی‌های کارشناسی و فنی مجدد است.

گفتنی است؛ خانه تاریخی قدیری رشت از جمله بناهای باارزش شهر رشت است که ثبت ملی آن، ضرورت صیانت و حفاظت از این اثر تاریخی را دوچندان می‌کند.

