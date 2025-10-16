رفیعی:۶۳۹ قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی نیمه در دهلران واگذار شد

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آمادهسازی زیرساختهای آب و برق در سایت نهضت ملی مسکن دهلران، نفس تازهای به روند ساخت خانههای ویلایی این طرح دمیده شده است.
وی افزود: این روزها در زمینهای تازهالحاقشده به محدوده شهری، موتور توسعه مسکن با سرعت بیشتری میچرخد؛ جایی که دهلران تلاش دارد از تأخیر و رکود همیشگی طرحهای ملی فاصله گیرد و ساکنانش طعم واقعی «نهضت مسکن» را بچشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، روند کنونی را حاصل برنامهریزی گامبهگام میداند.
وی افزود: طرح در دهلران برخلاف بسیاری از نقاط کشور با واگذاری زمین به اشخاص واجد شرایط پیش میرود و همین امر باعث شده که چهره طرح، بیشتر مردممحور و مشارکتی باشد.
به گفته رفیعی، تاکنون ۶۳۹ قطعه زمین در اختیار متقاضیان قرار گرفته که از این میان، نزدیک به ۲۰۰ نفر موفق به دریافت پروانه ساخت شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام یادآور شد: این افراد باید در بازه قانونی تعیینشده، عملیات ساخت را آغاز کنند تا از مزایای تسهیلات و واگذاری برخوردار باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی، از الحاق ۶۶ هکتار زمین به محدوده شهر دهلران برای اجرای این طرح خبر داد.
وی تأکید کرد: اکنون که زیرساختهای حیاتی، از آب تا برق، در سایت آمادهاند، انتظار میرود همه متقاضیان تا اول آبان ۱۴۰۴ آغاز عملیات ساخت را در دستور کار قرار دهند؛ در غیر این صورت، قرارداد واگذاری مطابق قانون بهصورت یکجانبه فسخ خواهد شد.
رفیعی گفت: زمینهای فسخشده به افراد واجد شرایط بعدی واگذار میشود تا این چرخه متوقف نماند.
