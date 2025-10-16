  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

وضعیت دریایی آرام برای استان بوشهر پیش بینی می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت دریایی نسبتاً آرام برای استان پیش بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت دریایی نسبتاً آرام برای استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین در ساعاتی از بعد از ظهر روز جمعه ناپایداری موقت جوی در ارتفاعات جنوبی استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش بادغالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۰۸ تا ۲۸ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

