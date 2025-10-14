به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری تاس، داده‌های معاملاتی روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که قیمت قراردادهای آتی نقره برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۵ در بورس کومِکس (وابسته به بورس کالای نیویورک) برای نخستین‌بار در تاریخ از ۵۲ دلار در هر اونس فراتر رفته است.

در ساعت ۶:۳۰ صبح به‌وقت مسکو (۳:۳۰ بامداد به‌وقت گرینویچ)، بهای نقره با رشد ۰٫۷۸ درصدی به ۵۲٫۰۵۵ دلار رسید. تنها ۴۰ دقیقه بعد، در ساعت ۷:۱۰ صبح، روند صعودی شدت گرفت و قیمت هر اونس نقره به ۵۲٫۲۱۵ دلار افزایش یافت که رشد ۱٫۰۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در همین بازه زمانی، قراردادهای آتی طلا برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۵ نیز افزایش یافت و با رشد ۰٫۳۹ درصدی به ۴۱۷۹٫۱ دلار رسید. هم‌زمان گزارش‌ها حاکی از آن است که روز سه‌شنبه معاملات نقره با عبور از مرز ۵۱ دلار رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده بود.

کارشناسان علت جهش اخیر نقره را در ترکیب چند عامل کلیدی می‌دانند: افزایش تقاضای صنعتی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و الکترونیک، رشد بازار سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور مانند هند، و در نهایت تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در شرایط نوسان بازارهای مالی جهانی.

به اعتقاد تحلیلگران بازار جهانی فلزات، این تحولات موجب شده است که نقره بار دیگر در کنار طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌ها مطرح شود؛ روندی که در صورت تداوم تقاضای صنعتی و حفظ سیاست‌های انبساطی در اقتصاد جهانی، می‌تواند رکوردهای بالاتری را در سال ۲۰۲۵ رقم بزند.