به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری صبح پنجشنبه در جریان بازدید از مسجد جامع سنندج و چند بنای تاریخی این شهر اظهار کرد: قرار است در راستای جذب گردشگر بیشتر در استان کردستان برخی از اشیای تاریخی مربوط به کردستان که در موزه ملی نگهداری می‌شود به سنندج انتقال یابد.

وی افزود: آثار تاریخی حاوی پیام و گفتمان فرهنگی هستند که می‌توان از آن‌ها برای جذب گردشگر و توسعه فرهنگی استان کردستان بهره برد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یادآور شد: در راستای تقویت جذب گردشگر در استان کردستان عمارت خسروآباد سنندج به عنوان کاخ موزه معرفی می‌شود.

مسجد جامع سنندج مکانی برای جذب گردشگران

ماموستا فایل رستمی امام جمعه سنندج هم در جریان بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مسجد جامع سنندج، با اشاره به اینکه مسجد جامع سنندج نه تنها یک مرکز برای انجام عبادت و فرایض دینی است بلکه یک مکان گردشگری دینی و یک محل برای شنیدن مطالبات مردمی است.

وی افزود: مسجد جامع مکانی برای انجام وظایف دینی و احساس مسئولیت مسئولان و کار به دستان در برابر مردم است.

وی با بیان اینکه سنندج جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر دارد، بیان کرد: روحانیون و ماموستاها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و مطالبات مردم را می‌شنویم و در جریان آنها قرار داریم.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: مردم کردستان در همه شرایط همراه مسئولان و نظام هستند اما خواسته آنها رسیدگی به رفع مشکلاتشان است.

وی با بیان اینکه امروز می‌بینیم تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور ما شده است، افزود: نباید زانوی غم بغل کرد بلکه باید دست در دست هم دهیم تا با تولید، تلاش و کوشش شاهد شکوفایی استان و کشور باشیم.

سید رضا صالحی امیری عصر چهارشنبه وارد سنندج شد و در جریان سفر دو روزه خود به کردستان ضمن حضور در جلسه شورای اداری کردستان، صبح پنجشنبه از مراکز فرهنگی و تاریخی از جمله عمارت خسروآباد، عمارت مشیردیوان و مسجد جامع سنندج بازدید کرد.