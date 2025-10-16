به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، صبح پنج‌شنبه در دومین روز سفر خود به استان کردستان، به همرا، جمعی از مسئولان کردستان از اماکن تاریخی و جاذبه‌های دیدنی شهر سنندج بازدید کرد.

صالحی‌امیری در آغاز این بازدید، از عمارت تاریخی مشیر دیوان دیدن کرد و در جریان مرمت و نگهداری این بنای ارزشمند قرار گرفت.

سپس با حضور در مسجد جامع سنندج، از نزدیک وضعیت این مسجد تاریخی را بررسی کرد.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه سفر خود، از عمارت آصف‌وزیر (خانه کرد) بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با مسئولان محلی، بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی سنندج به گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد.

صالحی امیری در نخستین روز سفر خود به کردستان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای سنندج، از پروژه گردشگری قشلاق - گریزه بازدید و در جلسه شورای اداری کردستان حضور یافت و از عمارت خسرو آبادی سنندج نیز بازدید کرد.