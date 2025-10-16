  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

بازدید وزیر میراث فرهنگی از جاذبه‌های تاریخی سنندج

بازدید وزیر میراث فرهنگی از جاذبه‌های تاریخی سنندج

سنندج- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه جمعی از مسئولان کردستان از جاذبه‌های تاریخی سنندج بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، صبح پنج‌شنبه در دومین روز سفر خود به استان کردستان، به همرا، جمعی از مسئولان کردستان از اماکن تاریخی و جاذبه‌های دیدنی شهر سنندج بازدید کرد.

صالحی‌امیری در آغاز این بازدید، از عمارت تاریخی مشیر دیوان دیدن کرد و در جریان مرمت و نگهداری این بنای ارزشمند قرار گرفت.

بازدید وزیر میراث فرهنگی از جاذبه‌های تاریخی سنندج

سپس با حضور در مسجد جامع سنندج، از نزدیک وضعیت این مسجد تاریخی را بررسی کرد.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه سفر خود، از عمارت آصف‌وزیر (خانه کرد) بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با مسئولان محلی، بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی سنندج به گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد.

بازدید وزیر میراث فرهنگی از جاذبه‌های تاریخی سنندج

صالحی امیری در نخستین روز سفر خود به کردستان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای سنندج، از پروژه گردشگری قشلاق - گریزه بازدید و در جلسه شورای اداری کردستان حضور یافت و از عمارت خسرو آبادی سنندج نیز بازدید کرد.

کد خبر 6624194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها