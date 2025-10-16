صادرات مستقیم از بندرلنگه به آفریقا؛محموله ماکارونی راهی بوصاصو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری با اعلام این خبر اظهار کرد: یک لنج باری به ظرفیت ۱۲۰۰ تُن با محمولهای از ماکارونی، از بندرلنگه به مقصد بندر بوصاصو در قاره آفریقا بارگیری و بهصورت مستقیم عازم این بندر شد. این لنج بهصورت مستقیم به بندر بوصاصو حرکت کرده است و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، پیشبینی میشود طی ۱۲ روز به مقصد برسد.
وی افزود: ارسال اینگونه محمولهها به آفریقا، پیش از این نیز از بندرلنگه انجام شده و نشاندهنده رشد تدریجی و مستمر همکاریهای تجاری بین ایران و کشورهای آفریقایی است.
بندرلنگه با توجه به موقعیت راهبردی خود، به یکی از مراکز مهم صادرات غیرنفتی در منطقه تبدیل شده است. این بندر تاریخی از دیرباز محل رفتوآمد لنجهای تجاری به سواحل شرقی آفریقا بوده و سابقهای طولانی در مبادلات دریایی و بازرگانی دارد.
